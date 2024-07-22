Friends with benefits. Рецензия на спектакль Love Letters с Куценко и Климовой

Пьеса «Любовные письма» ― отличный диалоговый текст, где актёры могут показать всё своё мастерство. Повествование строится на диалоге через письма героев, то есть спрятаться за сценографией или режиссурой не получится. Разберём спектакль Love Letters, в главных ролях Гоша Куценко и Екатерина Климова, режиссёр Дайнюс Казлаускас.

Главные герои Томас и Александра на протяжении 50 лет переписываются письмами, но даже не догадываются, что любят друг друга. Их отношения маскируются под обычную дружбу, они привыкают получать письма друг друга и не признают свои глубокие чувства. Томас ― прагматичный, стремящийся к успеху мужчина, а Александра ― импульсивная и бескомпромиссная художница. Томас делает карьеру, заводит семью, ограничивает себя ради благополучия. Александра, напротив, живёт только чувствами и эмоциями, стремится к удовольствиям, избегает мещанства и условностей. Внешне совершенно противоположные, они постепенно понимают, что не могут жить друг без друга.

Всё действие строится на том, что герои зачитывают свои письма друг другу и залу. Начинается с самого детства, когда они только знакомятся, по-детски подкалывают друг друга, хотят увидеться, но скрывают это за подростковым стеснением. С взрослением героев их письма становятся глубже и осмысленнее. Это уже не такие ветренные дети, а обременённые опытом зрелые люди. Они испытали взлёты и падения, встречи и разлуки, любовь и разрывы, через их жизнь прошло много людей, но неизменно только одно ― их переписка. Герои слишком разные, чтобы быть вместе. Но и жить порознь для них невозможно.

Спектакль разрывает шаблон представления об обоих актёрах, это отмечают многие отзывы. Мы привыкли видеть Гошу Куценко неуклюжим юмористом, как в «Ladies night», а Екатерину Климову роковой красоткой, как в «Мастере и Маргарите». Это часто выглядит актёрской маской. Но здесь к их образам добавляется новая грань ― незащищённость, открытость, уязвимость. Герои благодаря этому смотрятся объёмнее и живее. Особенно Куценко, роль Томаса действительно крайне интересная для него, я бы даже сказал роль на сопротивление. Но Гоша уже давно не забавный лысый парень из «Любовь-морковь», в Love Letters он заявляет о себе, как о сильном драматическом артисте.

Екатерина Климова, источник: Legion-Media

Гоша Куценко, источник: Legion-Media

По времени спектакль идёт час сорок без антракта. Всё зрительское внимание режиссёр концентрирует на актёрах, поэтому сценография в Love Letters минимальная ― лавка и проекция на заднике. Мы видим, как идут года, они зачеркиваются на импровизированном календаре, то есть прямо в реальном времени видим то время, которое отпущено героям, и как они бездарно тратят его. Довольно жизненно. Ведь мы не задумываемся, сколько дней нашего короткого существования мы спускаем на ненужных людей, бесполезные дела, ссоры и обиды. Поэтому календарь действительно пугает. Невольно задумываешься, а сколько осталось мне самому?

Но в то же время это не слезливая история о любви. Каждый герой добивается успеха ― герой Куценко в карьере, героиня Климовой в творчестве. Они даже по-своему счастливы. И тут вопрос, а смогли бы эти два полярных человека добиться подобного вместе? Сомневаюсь. Их отношения были бы вечной битвой. Импульсивная Александра сожрала бы педантичного Томаса или зачахла под его правилами. Невольно понимаешь, что герои нужны друг другу только как «friends with benefits» по переписке. Так в любви ли счастье или в реализации? И может ли любовь стоять на пути реализации? Каждый должен ответить сам.

Спектакль «Любовные письма» с Климовой и Куценко похож на то, как взрослый человек оглядывается назад. Что он сделал? Что было действительно важного? Испытал ли он за всю свою жизнь что-то настоящее? И то, как нежно и лирично актёры рассказывают эту милую и местами печальную историю, заставляет в конце невольно вздохнуть. Хочется вспомнить все яркие моменты, когда ты был молод, чувства ещё не поистрепались, а все эмоции были новыми, непонятными, но такими манящими.