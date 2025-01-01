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Не бойся быть счастливым
Билеты от 1500₽
Киноафиша Не бойся быть счастливым

Спектакль Не бойся быть счастливым

Постановка
VS Театр 16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История по мотивам пьесы А. Н. Арбузова «Мой бедный Марат»

Вечный вопрос о войне, любви и ревности проходит через три ключевых периода времени. Три периода жизни, три характера, три судьбы — и, главное, три жизненно важные встречи, которые определяют выборы, влияющие на их дальнейшую жизнь.

Судьба на фоне блокадного Ленинграда

В одной из заброшенных и пустых квартир блокадного Ленинграда жизнь переплетает судьбы двух парней и девушки: Алеши, Алены и Коли. Появляется истинное сильное чувство, которое остаётся на долгие годы.

Испытания ради любви

Эта история заставляет зрителя пережить все эмоции героев, пройти с ними три разных периода времени и понять, существует ли любовь. Они преодолевают жестокие испытания ради того, чтобы быть вместе. Ничто не может их разлучить, даже смерть.

Любовь, которая преодолевает всё

История трогает своей глубокой любовью к близкому человеку. Несмотря на невыносимые муки, они всегда будут вместе. Ты только не бойся быть счастливым!

Режиссер
Валентина Саянская
В ролях
Мария Наумова
Дмитрий Гринчев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
4 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
9 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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