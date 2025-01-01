Спектакль Не бойся быть счастливым

История по мотивам пьесы А. Н. Арбузова «Мой бедный Марат»

Вечный вопрос о войне, любви и ревности проходит через три ключевых периода времени. Три периода жизни, три характера, три судьбы — и, главное, три жизненно важные встречи, которые определяют выборы, влияющие на их дальнейшую жизнь.

Судьба на фоне блокадного Ленинграда

В одной из заброшенных и пустых квартир блокадного Ленинграда жизнь переплетает судьбы двух парней и девушки: Алеши, Алены и Коли. Появляется истинное сильное чувство, которое остаётся на долгие годы.

Испытания ради любви

Эта история заставляет зрителя пережить все эмоции героев, пройти с ними три разных периода времени и понять, существует ли любовь. Они преодолевают жестокие испытания ради того, чтобы быть вместе. Ничто не может их разлучить, даже смерть.

Любовь, которая преодолевает всё

История трогает своей глубокой любовью к близкому человеку. Несмотря на невыносимые муки, они всегда будут вместе. Ты только не бойся быть счастливым!