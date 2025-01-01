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Леди на день
Билеты от 500₽
Киноафиша Леди на день

Спектакль Леди на день

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Безумный день в Бруклине

На сцене разворачивается один безумный день из жизни американского города, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес. Главная героиня, Анни, уже на склоне лет продолжает торговать яблоками на улицах Бруклина. Она известна местным жителям как добрая и отзывчивая женщина, но никто не догадывается о ее прошлом.

Тайна Анни

Когда-то эта уличная торговка яблоками была членом высшего общества, замужем за аристократом и родила дочь Луизу. Луиза выросла в Европе, где отец воспитал ее как леди. Теперь, выйдя замуж за представителя старинного испанского рода, она и ее жених с отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Анни, которую они считают великосветской дамой.

Афера ради любви

Так начинается цепочка приключений, в которой Анни и ее друзья замышляют немыслимую и фантастическую аферу. Все это делается ради любви и счастья матери и дочери, пытающихся воссоединиться несмотря на многолетние различия в их жизни.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Наталья Аристова
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Карина Балашова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день Леди на день

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