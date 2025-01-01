Спектакль Леди на день

Безумный день в Бруклине

На сцене разворачивается один безумный день из жизни американского города, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес. Главная героиня, Анни, уже на склоне лет продолжает торговать яблоками на улицах Бруклина. Она известна местным жителям как добрая и отзывчивая женщина, но никто не догадывается о ее прошлом.

Тайна Анни

Когда-то эта уличная торговка яблоками была членом высшего общества, замужем за аристократом и родила дочь Луизу. Луиза выросла в Европе, где отец воспитал ее как леди. Теперь, выйдя замуж за представителя старинного испанского рода, она и ее жених с отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Анни, которую они считают великосветской дамой.

Афера ради любви

Так начинается цепочка приключений, в которой Анни и ее друзья замышляют немыслимую и фантастическую аферу. Все это делается ради любви и счастья матери и дочери, пытающихся воссоединиться несмотря на многолетние различия в их жизни.