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8 любящих женщин
Билеты от 1200₽
Киноафиша 8 любящих женщин

Спектакль 8 любящих женщин

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Детективная комедия с интригующим сюжетом

О спектакле

«8 любящих женщин» — это детективная комедия, где восемь женщин пытаются раскрыть таинственное убийство. В доме не было чужаков, поэтому ясно, что убийца — одна из них.

Характеры и интриги

Каждая из героинь — женщина с уникальным возрастом, темпераментом и секретами, которые всплывают на поверхность по мере расследования. Их совместные попытки разгадать загадку приводят к множеству комичных ситуаций, ведь у каждой есть свой «скелет в шкафу».

Яркая постановка с элементами юмора

Спектакль Театра Комедии «8 любящих женщин» — это звездный актерский состав, захватывающий сюжет с интригой, выразительные декорации и, конечно, искрометный юмор.

Режиссер
Юлия Куварзина
В ролях
Елена Бирюкова
Наталия Антонова
Валентина Коркина
Юлия Сулес
Елена Захарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
20 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
27 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
3 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
17 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
24 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
1 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
8 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
15 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
22 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
29 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
5 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
12 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
19 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
26 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин 8 любящих женщин

В ближайшие дни

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