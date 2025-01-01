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Коллекционер
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Спектакль Коллекционер

Постановка
Арт-пространство «Твой театр» 18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Психологическая драма по одноименному роману Джона Фаулза

Роман Джона Фаулза «Коллекционер» — это глубокая психологическая драма, исследующая темные стороны человеческой натуры. Главный герой, Фредерик, на первый взгляд кажется обычным молодым человеком, увлечённым коллекционированием бабочек. Однако его страсть к коллекционированию перерастает в манию: он решает увековечить в своей «коллекции» нечто большее — девушку по имени Кири.

Обладание как идея фикс

Фредерик похищает Кири и запирает её в подвале своего дома, воспринимая её не как личность, а как объект для наслаждения. Для него красота становится не просто эстетическим явлением, а товаром, которым можно владеть. Роман исследует границы между восхищением и патологической потребностью в контроле.

Театральная интерпретация романа

В постановке театра «Многоточие» основное внимание уделяется вопросу обладания и контроля. Спектакль показывает параллели между стремлением к красоте и жаждой доминирования, раскрывая внутренние противоречия «коллекционера».

Вопросы без ответов

Через сложную динамику взаимоотношений Фредерика и Кири спектакль задает ряд важных вопросов:

  • Как далеко может зайти человек в желании обладать другим?
  • Где проходит грань между любовью и контролем?
  • Что скрывается за стремлением превратить другого человека в объект?

Эмоциональный и интеллектуальный вызов

Постановка не предлагает простых решений, но заставляет зрителей столкнуться с глубокими страхами одиночества, утраты и отчуждения, скрывающимися за фасадом обладания. Спектакль вызывает диссонанс, провоцируя на размышления и переживания.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

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