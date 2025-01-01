Спектакль Коллекционер

Роман Джона Фаулза «Коллекционер» — это глубокая психологическая драма, исследующая темные стороны человеческой натуры. Главный герой, Фредерик, на первый взгляд кажется обычным молодым человеком, увлечённым коллекционированием бабочек. Однако его страсть к коллекционированию перерастает в манию: он решает увековечить в своей «коллекции» нечто большее — девушку по имени Кири.
Фредерик похищает Кири и запирает её в подвале своего дома, воспринимая её не как личность, а как объект для наслаждения. Для него красота становится не просто эстетическим явлением, а товаром, которым можно владеть. Роман исследует границы между восхищением и патологической потребностью в контроле.
В постановке театра «Многоточие» основное внимание уделяется вопросу обладания и контроля. Спектакль показывает параллели между стремлением к красоте и жаждой доминирования, раскрывая внутренние противоречия «коллекционера».
Через сложную динамику взаимоотношений Фредерика и Кири спектакль задает ряд важных вопросов:
Постановка не предлагает простых решений, но заставляет зрителей столкнуться с глубокими страхами одиночества, утраты и отчуждения, скрывающимися за фасадом обладания. Спектакль вызывает диссонанс, провоцируя на размышления и переживания.