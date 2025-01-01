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Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов
Билеты от 1390₽
Киноафиша Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов

Спектакль Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов

Танцтеатр Егора Дружинина 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1390₽

О концерте/спектакле

Пластическое представление

В спектакле «Всюду жизнь!» нет ни одного слова — все передано через музыку, танцы и атмосферу. Сюжет рассказывает о шестерых свободных мужчинах, которым приходится искать пару среди пятнадцати одиноких женщин, и все они мешают друг другу. Взаимные недоразумения, желания и стремления к любви и пониманию создают комичные и трогательные ситуации.

Место действия — Восточная Европа после войны
Судя по костюмам и музыке, которые включают элементы балканской и цыганской музыки, действие происходит в Восточной Европе в послевоенные годы. Это время, полное изменений и надежд, и спектакль точно передает атмосферу того времени.

Главная звезда спектакля — сам спектакль
Как часто говорят о таких постановках, главная звезда здесь — сам спектакль. В нем нет слов, но он полон эмоций, движений и музыки. Однако, есть еще одна яркая звезда — Егор Дружинин. Он не только придумал для актеров характерный танец, который является основой сюжета, но и сам принимает участие в спектакле, добавляя своей игрой особое очарование.

Танцы, музыка и комедия
В этом спектакле танцы становятся основным средством выражения, а музыка погружает в атмосферу Восточной Европы. Интригующие персонажи и их забавные, порой драматичные взаимодействия в поисках любви и счастья делают спектакль живым и увлекательным для зрителей.

Режиссер
Егор Дружинин
В ролях
Егор Дружинин
Юрий Мазихин
Анжелика Каширина
Илья Глинников
Джемал Тетруашвили

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1390 ₽

Фотографии

Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов

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