Спектакль «Лавр» по роману Евгения Водолазкина

Спектакль «Лавр» – это история о человеке, искупающем ошибки молодости. Главный герой посвящает свою жизнь любви и служению, проходит путь к святости. Эта постановка напоминает, что преображение возможно для каждого из нас.

«Лавр» – сценическая версия известного романа Евгения Водолазкина, лауреата премии «Большая книга» и одной из лучших книг о Боге по версии The Guardian. Сюжет рассказывает о пути сироты к святости через врачевание, юродство и отшельничество. Действие развивается в различных эпохах и местах – от Пскова до Средиземноморья.

Спектакль умело объединяет прошлое и настоящее, используя как древнеславянский язык, так и современный сленг. В «Лавре» затрагиваются важные темы покаяния и духовной победы в современном мире. Несмотря на серьезность сюжета, постановка сочетает современные мультижанровые приемы, видеопроекции и живую музыку, где переплетаются фолк, этно, рок и электроника.

Визуальная составляющая спектакля также впечатляет. Оригинальные танцы, яркие костюмы и многоуровневая сценография помогают глубже понять содержание романа и передают все его эмоции.

В главных ролях

Валерий Николаев

Дмитрий Певцов

Леонид Якубович

Валентин Клементьев

Не упустите шанс увидеть «Лавр» – историю о каждом из нас, которая заставляет задуматься об истинных ценностях жизни.