Театр «Точка ру» с радостью анонсирует премьеру спектакля, основанного на известной сказке Александра Сергеевича Пушкина. Это увлекательное представление перенесет вас на ярмарку, где скоморохи оживят сюжет классического произведения.
Зрителей ожидают:
Билеты необходимы для каждого посетителя, независимо от возраста. Рекомендуем не откладывать покупку билетов, так как интерес к спектаклю велик, и количество мест ограничено.
Приглашаем всех любителей театра и поклонников Пушкина насладиться этим ярким и запоминающимся спектаклем. Убедитесь, что вы готовы к незабываемому путешествию в мир сказки!