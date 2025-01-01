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Киноафиша Сказка о попе и о работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

Постановка
Точка ру 0+
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О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Сказка о попе и о работнике его Балде» от Театра «Точка ру»

Театр «Точка ру» с радостью анонсирует премьеру спектакля, основанного на известной сказке Александра Сергеевича Пушкина. Это увлекательное представление перенесет вас на ярмарку, где скоморохи оживят сюжет классического произведения.

Что вас ждет на спектакле?

Зрителей ожидают:

  • Замечательные стихи, отражающие поэтический стиль Пушкина;
  • Уморительные образы персонажей;
  • Яркие костюмы, которые создают атмосферу русской народной ярмарки;
  • Завораживающие песни и пляски;
  • Мораль о том, что каждый получит по заслугам.

Важно знать

Билеты необходимы для каждого посетителя, независимо от возраста. Рекомендуем не откладывать покупку билетов, так как интерес к спектаклю велик, и количество мест ограничено.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех любителей театра и поклонников Пушкина насладиться этим ярким и запоминающимся спектаклем. Убедитесь, что вы готовы к незабываемому путешествию в мир сказки!

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