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Колобок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Режиссер Денис Казачук
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вдохновение любимой русской сказкой

«Колобок» — это спектакль, вдохновленный одной из самых древних и популярных сказок русского народа. Главный герой — Колобок, который решает покинуть своих добрых стариков, Бабушку и Дедушку.

Путешествие по лесу
Отправившись в путь, Колобок поет свою веселую песенку и встречает на своем пути разных лесных жителей. Его пути пересекаются с Зайцем, Волком, Медведем и Лисой, каждый из которых хочет съесть маленького круглого героя.

Колобок против зверей
Каждое встреченное существо строит планы, как поймать и съесть Колобка, но тот оказывается не так прост, как может показаться на первый взгляд. Смелость и хитрость героя помогают ему избегать опасности.

Урок на будущее
Спектакль не только развлекает, но и дает урок о важности сообразительности, ловкости и умения выходить из трудных ситуаций. Это история о том, как важно быть хитрым и готовым к переменам.

Для кого спектакль?
Этот яркий и веселый спектакль станет отличным выбором как для детей, так и для взрослых, даря атмосферу смеха и приключений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 1000 ₽

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