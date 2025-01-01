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Спектакль Космос

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Возвращение мечты

Татьяна, учительница английского из провинциального городка, привыкла к размеренной и скучной жизни: школа-дом, дом-школа. Но всё меняется, когда она узнаёт о приезде знаменитого лётчика-космонавта — её бывшего одноклассника и первой любви.

Новый взгляд на прошлое

Сердце Татьяны начинает биться быстрее, а серые будни окрашиваются надеждой. Встреча с прошлым может стать шансом на перемены, которые она давно ждала, и напомнить, что мечты способны оживать даже в самых обычных местах.

История о второй попытке

Это трогательная и вдохновляющая история о том, что никогда не поздно поверить в чудо и открыть для себя новое счастье.

Режиссер
Игорь Теплов
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Сергей Ланбамин
Сергей Ланбамин
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Антон Гращенков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 800 ₽

Фотографии

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