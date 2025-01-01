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Гусарская баллада
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Спектакль Гусарская баллада

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Визитная карточка Театра Армии

Театр Армии в юбилейный 95-й сезон возвращает на свою сцену знаменитую комедию о девушке, которая решилась выдать себя за корнета, чтобы стать частью войны с Наполеоном. Эта постановка, ранее становившаяся настоящим хитом в разные исторические моменты, снова дарит зрителям шанс насладиться увлекательной историей с необычным сюжетом и замечательной музыкой Тихона Хренникова.

История и жанр спектакля

Комедия, впервые поставленная в 1942 году режиссером народным артистом СССР Алексеем Поповым и снова возрожденная в 2005 году Борисом Морозовым, всегда была любимым произведением публики. Особую популярность ей принес фильм Эдуарда Рязанова 1962 года, в котором главную роль исполнила Лариса Голубкина, ставшая позже примой Театра Армии. Сюжет комедии разворачивается в 1812 году: героиня, готовясь к встрече с женихом, поручиком Ржевским, решает узнать его истинное отношение к свадьбе. Для этого она маскируется в мундир корнета и представляется кузеном. Узнав, что жених не рад предстоящей свадьбе, девушка решает сбежать на фронт, куда приходит сообщение о начале войны с Наполеоном.

Новый подход к спектаклю

Режиссером музыкального спектакля стала заслуженная артистка России Татьяна Константинова. В новой постановке она собрала все произведения Тихона Хренникова, написанные не только для этой комедии, но и для балета, а также другие музыкальные номера, известные широкой публике. При этом, несмотря на обилие музыкальных номеров, спектакль не является мюзиклом, а представляет собой современную музыкальную комедию, где диалог драматического действия гармонично сочетается с музыкальными номерами, хореографией, сценографией и костюмами.

Героизм и юмор

Татьяна Константинова отмечает, что хотя в истории много героизма — 17-летняя девушка сбегает от кукол и бантиков на фронт, сама постановка передает всю эту драму с юмором и легкостью. Это позволяет создать спектакль, который, несмотря на историческую основу, воспринимается как яркий праздник, воодушевляющее и пышное действо. В условиях текущего времени, когда многие сталкиваются с трудностями, режиссер намерена подарить зрителям радость и положительные эмоции, чтобы хотя бы на время забыть о сложностях жизни.

Важность для театра

Спектакль продолжает быть визитной карточкой Театра Армии на протяжении более полувека, привлекая внимание не только любителей военной истории, но и ценителей комедийного жанра. Пластичность и яркость постановки подчеркивают важность этого произведения для театральной жизни страны, а современная интерпретация добавляет ему свежести и актуальности.

Режиссер
Татьяна Константинова
В ролях
Игорь Марченко
Александр Леонтьев
Мария Белоненко
Дмитрий Дюжев
Роман Богданов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
1 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
13:00
18 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00

Фотографии

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