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Катарсис, или Крах всего святого
Билеты от 3000₽
Киноафиша Катарсис, или Крах всего святого

Спектакль Катарсис, или Крах всего святого

Постановка
Театр на Таганке 18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Катарсис, или Крах всего святого» на Малой сцене Театра на Таганке

5 и 6 июня 2025 года на Малой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Катарсис, или Крах всего святого» по одноимённой пьесе Дмитрия Пригова. Режиссёр Саша Золотовицкий поделился своими впечатлениями о работе с текстом.

О режиссёре и авторе

Саша Золотовицкий отметил: «Я очень рад, что имею возможность поработать с этим текстом, потому что в нём есть всё, что мне нравится в искусстве. Во-первых, Дмитрий Александрович Пригов — очень важный для меня автор. Мне близка его интонация, его стихи, живопись. И очень круто, когда ты можешь работать с любимыми авторами — это всегда большое счастье».

Абсурд как искусство

Режиссёр также подчеркнул, что текст пьесы полон абсурда, что представляет собой интересное направление для его творчества: «Мне кажется, что абсурд снова вошёл в силу и актуален сейчас».

Вопросы о театре и искусстве

«Эта пьеса о том, как театр и искусство рефлексируют сами себя. Зачем нам искусство? Мне кажется, это очень интересный вопрос. Почему мы любим обманываться и смотреть, как люди на сцене кривляются, изображают других людей и умирают понарошку? Что в этом такого?» — задаётся вопросами Золотовицкий.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая обещает стать важным событием в театральной жизни города. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽
4 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 5500 ₽
19 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽
17 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽
18 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽
19 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽

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