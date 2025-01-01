Спектакль Катарсис, или Крах всего святого

Премьера спектакля «Катарсис, или Крах всего святого» на Малой сцене Театра на Таганке

5 и 6 июня 2025 года на Малой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Катарсис, или Крах всего святого» по одноимённой пьесе Дмитрия Пригова. Режиссёр Саша Золотовицкий поделился своими впечатлениями о работе с текстом.

О режиссёре и авторе

Саша Золотовицкий отметил: «Я очень рад, что имею возможность поработать с этим текстом, потому что в нём есть всё, что мне нравится в искусстве. Во-первых, Дмитрий Александрович Пригов — очень важный для меня автор. Мне близка его интонация, его стихи, живопись. И очень круто, когда ты можешь работать с любимыми авторами — это всегда большое счастье».

Абсурд как искусство

Режиссёр также подчеркнул, что текст пьесы полон абсурда, что представляет собой интересное направление для его творчества: «Мне кажется, что абсурд снова вошёл в силу и актуален сейчас».

Вопросы о театре и искусстве

«Эта пьеса о том, как театр и искусство рефлексируют сами себя. Зачем нам искусство? Мне кажется, это очень интересный вопрос. Почему мы любим обманываться и смотреть, как люди на сцене кривляются, изображают других людей и умирают понарошку? Что в этом такого?» — задаётся вопросами Золотовицкий.

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