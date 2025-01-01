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Ответ Гиппократа
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Спектакль Ответ Гиппократа

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль «Ответ Гиппократа» 

Что вы сделаете, оказавшись в эпицентре заражения неизвестным вирусом? Никакие меры властей не помогают, надежда на спасение кажется призрачной, и вы остаетесь один на один с этой страшной реальностью. Как вы поведете себя в условиях, где каждое ваше действие может стать решающим?

Эти и другие важные вопросы ставит перед зрителем культовый спектакль «Ответ Гиппократа». Погружаясь в атмосферу мрачного постапокалиптического триллера, вы окажетесь в центре событий, где каждый ваш шаг и каждое принятое решение могут изменить ход истории. Спектакль, который изначально был создан в начале 2010-х годов, сегодня обретает новый смысл и вызывает особый отклик в сердце каждого зрителя.

Особенность постановки заключается в том, что зритель становится полноправным участником действия. Взаимодействуйте с персонажами, принимайте решения и наблюдайте, как они влияют на развитие событий. От ваших действий зависит финал этой захватывающей истории.

«Ответ Гиппократа» — это не просто спектакль, это уникальный опыт, который заставит вас задуматься о том, каковы мы в условиях настоящего кризиса. Пройдите этот путь и найдите свои ответы на сложные и порой страшные вопросы, которые ставит перед нами жизнь.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:30 от 4400 ₽ 21:30 от 4400 ₽
25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽
26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽
28 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 3900 ₽
29 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:30 от 4400 ₽
30 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4400 ₽
31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 19:30 от 4400 ₽ 21:30 от 4400 ₽
1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽
4 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 3900 ₽
5 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:30 от 4400 ₽
6 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4400 ₽
7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 19:30 от 4400 ₽ 21:30 от 4400 ₽
8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 19:45 от 4600 ₽
11 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 3900 ₽
12 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:30 от 4400 ₽
13 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4400 ₽
14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 19:30 от 4400 ₽ 21:30 от 4400 ₽
15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽
18 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 3900 ₽
19 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:30 от 4400 ₽
20 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4400 ₽
21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 19:30 от 4400 ₽ 21:30 от 4400 ₽
22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽
25 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 3900 ₽
26 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:30 от 4400 ₽
27 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4400 ₽
28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 19:30 от 4400 ₽ 21:30 от 4400 ₽
29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽ 22:00 от 4600 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:30 от 4400 ₽ 15:00 от 4400 ₽ 17:15 от 4400 ₽ 19:45 от 4600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 3300 ₽ 21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 3300 ₽ 21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 3300 ₽ 21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 3300 ₽ 21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 3300 ₽ 21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:00 от 2900 ₽ 21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:00 от 2900 ₽ 19:00 от 3300 ₽ 21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:00 от 2900 ₽ 16:15 от 2900 ₽ 18:30 от 3300 ₽ 20:30 от 3300 ₽

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