Единственная история в жанре научной фантастики, автор которой был дважды награждён сначала за рассказ, а потом за роман с одним и тем же названием, героем, сюжетом. Тридцатитрехлетний Чарли Гордон - умственно - отсталый. При этом у него есть работа, друзья и непреодолимое желание учиться. Он соглашается на эксперимент в надежде стать умным и вернуться к родителям... Эта история обладает поразительной силой и заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами нравственности: имеем ли мы право ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам это может привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать умным.