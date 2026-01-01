Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Брызги счастья
Билеты от 0₽
Киноафиша Брызги счастья

Спектакль Брызги счастья

16+
Режиссер Рикардо До Рего
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Шоу под дождем «Мужской сезон» с новой программой «Брызги счастья»

Страстно, чувственно и красиво — именно так можно охарактеризовать новое шоу «Мужской сезон», которое порадует зрителей программой «Брызги счастья». Этот уникальный проект предлагает вам возможность отпустить привычное и окунуться в мир, где встречаются мечты и чувства.

Как только вы переступите порог, привычное пространство вокруг вас начнет исчезать. На сцене развернется незабываемое зрелище, полное ярких эмоций и живых проявлений артистизма. Вода, как важный элемент композиции, создает атмосферу волшебства и загадки, подчеркивая каждое движение и эмоцию исполнителей.

Приготовьтесь быть вовлеченными в атмосферу, где на сцене творится настоящее чудо. Спектакль зовет вас вступить в диалог с собственными чувствами и не бояться искушений, которые могут вас поджидать.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу, где чудеса происходят на глазах зрителей. Откройте для себя новый взгляд на мир и искусство в программе «Брызги счастья»!

Купить билет на спектакль Брызги счастья

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
9 марта понедельник
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
27 марта пятница
19:01
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
4 апреля суббота
15:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
9 апреля четверг
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
1 мая пятница
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
17 мая воскресенье
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
24 мая воскресенье
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
6 июня суббота
15:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
20 июня суббота
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
19 июля воскресенье
15:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
25 июля суббота
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
2 августа воскресенье
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
4 сентября пятница
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
20 сентября воскресенье
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1

В ближайшие дни

Соборная площадь
6+
Детский Перформанс Музыка
Соборная площадь
18 апреля в 18:00 Театр на Малой Ордынке
от 1000 ₽
Разговоры мужчин среднего возраста
18+
Драма
Разговоры мужчин среднего возраста
18 июня в 19:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
Чайка с продолжением
16+
Премьера Драма
Чайка с продолжением
27 марта в 19:00 Театр на Бронной
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше