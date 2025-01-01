Спектакль "Глаза напротив". Тайны в белом лабиринте

В белом лабиринте из света и бумаги вы встречаете незнакомца. Между вами — два карандаша и анкета, где вопросы выжжены тишиной. Здесь нет актёров и сцены — только зеркальные ряды стульев и глаза напротив, в которых мерцает ваше отражение.

Правила игры

Правила просты: не говорите, пишите, угадывайте. Каждый штрих на листе — это попытка расшифровать чужие сны, спрятанные в морщинках рук, в ритме дыхания, в том, как дрогнул взгляд. Но анкеты — не о нем. Они — ключи к сокровенному внутри вас.

Секреты на бумаге

Когда бумаги меняются хозяевами, вы читаете свою жизнь, написанную чужим почерком. Слова-призраки, правда-иллюзия, смех, застывший на грани откровения. После завершения игры вам вручают конверт. Его нельзя вскрыть здесь.

Личное откровение

Каждый унесёт с собой из театра самый настоящий секрет, который, по правилам игры, можно будет раскрыть только наедине с собой. Это уникальный опыт, который заставит вас задуматься о своих тайнах и о том, что скрыто в глубине вашего сознания.

Не упустите возможность стать частью этого интригующего спектакля, который откроет новые грани самопознания и удивит своей оригинальностью.