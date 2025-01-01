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Глаза напротив
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Спектакль Глаза напротив

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Глаза напротив". Тайны в белом лабиринте

В белом лабиринте из света и бумаги вы встречаете незнакомца. Между вами — два карандаша и анкета, где вопросы выжжены тишиной. Здесь нет актёров и сцены — только зеркальные ряды стульев и глаза напротив, в которых мерцает ваше отражение.

Правила игры

Правила просты: не говорите, пишите, угадывайте. Каждый штрих на листе — это попытка расшифровать чужие сны, спрятанные в морщинках рук, в ритме дыхания, в том, как дрогнул взгляд. Но анкеты — не о нем. Они — ключи к сокровенному внутри вас.

Секреты на бумаге

Когда бумаги меняются хозяевами, вы читаете свою жизнь, написанную чужим почерком. Слова-призраки, правда-иллюзия, смех, застывший на грани откровения. После завершения игры вам вручают конверт. Его нельзя вскрыть здесь.

Личное откровение

Каждый унесёт с собой из театра самый настоящий секрет, который, по правилам игры, можно будет раскрыть только наедине с собой. Это уникальный опыт, который заставит вас задуматься о своих тайнах и о том, что скрыто в глубине вашего сознания.

Не упустите возможность стать частью этого интригующего спектакля, который откроет новые грани самопознания и удивит своей оригинальностью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
21:00 от 1500 ₽
26 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
29 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
21:00 от 1500 ₽
31 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
3 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽ 22:00 от 1500 ₽
5 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
21:00 от 1500 ₽
8 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
9 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
10 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
12 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
21:00 от 1500 ₽
13 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
14 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
17 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
19 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
21:00 от 1500 ₽
21 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
24 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
26 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
21:00 от 1500 ₽
27 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
30 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
22:00 от 1500 ₽
31 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽
7 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
13 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
20 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
17:00 от 1500 ₽
21 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
5 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽ 22:00 от 1500 ₽
11 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
26 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Глаза напротив Глаза напротив Глаза напротив Глаза напротив Глаза напротив

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