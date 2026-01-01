Катапульта
16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
О спектакле

Спектакль «Катапульта» по пьесе Дмитрия Богославского

Пьеса белорусского актёра, режиссёра и драматурга Дмитрия Богославского «Катапульта» рассказывает о судьбе главного героя Вадика, который в свои 41 год оказывается в безвыходной ситуации. Женщина выгнала его из дома, у него нет работы, друзей, а лишь долги и опасное окружение.

На первый взгляд, это бытовое драмеди с узнаваемыми персонажами «маленьких людей» балансирует на грани трагедии. Вадик, разочарованный в жизни, чуть не делает роковую ошибку. Но встреча с «ангелом-хранителем» может стать для него шансом избежать нравственного падения.

Награды и достижения

Пьеса была написана в 2020 году и впервые была представлена на фабрике нарративного театра «Дисциплина» в Новосибирском театре «Старый дом». В 2021 году текст стал лауреатом XIX Международного конкурса драматургов «Евразия-2021» и вошёл во внеконкурсную программу фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

В Центре драматургии и режиссуры пьеса была прочитана в рамках проекта, который исследует импровизационный метод в репетиционном процессе.

Создатели спектакля

Дмитрий Богославский — белорусский драматург и режиссёр, один из основателей Студии альтернативной драмы (САД). Его работы удостоены множества премий и наград, а спектакли уже несколько раз участвовали в международных фестивалях.

Алёна Игруша — художник театра и кино, оформила более 60 театральных постановок. Лауреат международных фестивалей и обладательница нескольких премий за сценографию.

Иван Гребенщиков — пианист и композитор, автор музыки к ряду спектаклей и выпускник Московского Энергетического Института. Его работы стали частью театральной культуры, и он активно участвует в лабораториях и проектах, поддерживающих молодое поколение театральных деятелей.

Режиссер
Дмитрий Богославский
В ролях
Виктор Сапелкин
Надежда Ширяева
Елена Соловьева
Александр Недомолкин
Александр Занин

Купить билет на спектакль Катапульта

Помощь с билетами
Июнь
Октябрь
2 июня вторник
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 900 ₽
13 октября вторник
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1200 ₽

