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Семейка Краузе
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Киноафиша Семейка Краузе

Спектакль Семейка Краузе

«Мышьяк и старые кружева» на российский манер
Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Детектив, мелодрама и социальная сатира в спектакле по пьесе Александра Коровкина

В остроумной пьесе современного отечественного драматурга Александра Коровкина переплетаются детектив, мелодрама и социальная сатира. В центре сюжета — старинный дом в провинциальном городе, принадлежащий милым старушкам Грете и Розе. Эти забавные и харизматичные сестры, роли которых исполняют Вера Алентова и Наталья Николаева, оказываются в центре событий, связанных с желанием многих завладеть их родовым гнездом. Дом находится в самом центре города, на элитной земле, и привлекает внимание тех, кто хочет на этом заработать.

Хотя сестры живут вместе уже много лет, они совершенно разные по характеру. Однако их объединяет одна сильная привязанность — горячая любовь к племянникам Роберту и Эрику. Роберт — легкомысленный кинопродюсер, который промотал все свои деньги, а Эрик — уголовник, сбежавший из тюрьмы. Когда племянники неожиданно появляются в доме, тетушки оказываются в сложной ситуации: им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в их доме.

Вихрь событий

Происходит настоящая круговерть событий, в которой героини вынуждены мгновенно приспосабливаться к непредсказуемой жизни. Резкие повороты ситуации заставляют старушек проявить сообразительность и находчивость, а неожиданная развязка оставляет зрителей в недоумении.

Тема и жанры

Пьеса соединяет в себе несколько жанров — от детектива до мелодрамы, от юмора до социальной сатиры. Это история о любви, семейных узах, жизненных трудностях и неожиданных поворотах судьбы. В ней переплетаются и юмор, и лиризм, и житейская мудрость, создавая уникальную атмосферу и позволяя зрителям увидеть, как смекалка и душевная теплота помогают героям справиться с самыми сложными ситуациями.

Режиссер
Надежда Аракчеева
В ролях
Александр Арсентьев
Вера Алентова
Наталья Николаева
Александр Анисимов
Анастасия Лебедева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Семейка Краузе Семейка Краузе Семейка Краузе Семейка Краузе Семейка Краузе Семейка Краузе Семейка Краузе

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