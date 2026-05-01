Музыкальная сказка о Мышонке Моцарте

В МКЗ «Зарядье» пройдет спектакль от мастерской Арины Мороз. Это история о мышонке, который слышит музыку в окружающих звуках, и его приключениях на пути к дружбе и гармонии.

Героями спектакля станут волшебные персонажи, люди и музыкальные инструменты: орган, струнные (скрипки, альты и виолончели) и перкуссия (литавры, барабаны и колокольчики).

Сюжет и идея

Это спектакль о Мышонке, который воспринимает окружающий мир через музыку. Он уверен, что при должной помощи каждый способен услышать волшебные звуки. На своем пути он отправляется в захватывающие приключения, которые приведут его к настоящей дружбе и открытию гармонии.

Режиссёр и вдохновение

Режиссёр Арина Мороз создала эту постановку для своей дочери, которая, как многие дети, не любила сольфеджио. Спектакль «Мышонок Моцарт» раскрывает важность музыки и настоящей дружбы, а также ценность самовыражения.

Музыка великого композитора

В ходе спектакля звучит музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка посвящена 270-летию со дня рождения этого великого австрийского композитора.

Продолжительность

Спектакль длится 60 минут без антракта.