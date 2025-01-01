Ксения Рыжкова — российская балерина, прима-балерина Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Родилась в 1994 году в Москве.
Окончила Московскую государственную академию хореографии (класс Марины Леоновой). В 2011 году стала лауреатом Гран-при Михайловского театра на конкурсе воспитанников балетных школ.
С 2013 года выступала на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, исполняя ведущие партии. В 2016 году получила статус прима-балерины Национального Баварского балета (Мюнхен). В 2022 году вернулась в Россию и вновь присоединилась к труппе Музыкального театра.
Работала с Натальей Макаровой, Ольгой Евреиновой, Кристофером Уилдоном, Лиамом Скарлеттом, Уэйном МакГрегором и другими хореографами.