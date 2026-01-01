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Хибла Герзмава представляет
Киноафиша Хибла Герзмава представляет

Хибла Герзмава представляет

16+
Возраст 16+

О концерте

XXIV Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» в Екатеринбурге

В рамках XXIV Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...» зрителей ожидает концерт, который порадует любителей классической музыки. На сцене прозвучат романсы, арии, дуэты и ансамбли из известных опер, как русских, так и зарубежных композиторов.

Это событие — отличная возможность насладиться выдающимися музыкальными произведениями в облаке талантливых исполнителей. Концерт станет знаковым событием для всех, кто ценит искусство оперы и вокального пения.

Не упустите шанс увидеть живое исполнение на одной из самых ожидаемых культурных встреч сезона!

Исполнители
Хибла Герзмава
Хибла Герзмава

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В других городах
Декабрь
9 декабря среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 5900 ₽

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