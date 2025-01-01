Рок-группа «Горшенев»

Концерт проекта «Горшенев» — это возможность вновь окунуться в атмосферу культовых альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца». В программе — любимые хиты, обновлённые аранжировки и мощная подача, сохранившая дух оригинального звучания. Этот вечер станет особенным для всех, кто вырос на песнях «Кукрыниксов». Глубокие тексты, философские мотивы и энергетика живого исполнения сделают концерт незабываемым событием для поклонников российской рок-сцены.

Мураками с новой программой «Я буду петь»

Группа «Мураками» отправляется в большой тур, представляя новую программу, где сочетаются мощный рок-н-ролл, лирические баллады и свежие музыкальные эксперименты. Концерт группы «Мураками» — возможность пережить любимые хиты по-новому и ощутить всю силу живого звучания «Мураками».

ДиДюЛя

Виртуозный гитарист и композитор ДиДюЛя отправляется в тур с новой программой, объединяющей нео-фламенко, рок и фолк в завораживающее музыкальное путешествие. На сцене — только живая музыка, без слов, но с мощной энергетикой, способной перенести слушателей в иные миры. Новые произведения и полюбившиеся хиты, виртуозное исполнение, атмосферный световой дизайн — всё это создаёт эффект полного погружения. Концерт ДиДюЛя — нэто встреча с музыкой, которая говорит на языке чувств.