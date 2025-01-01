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Концерты звёзд в Москве и Петербурге

Предлагаем вам подборку концертов признанных российских звёзд, которые состоятся в ближайшее время в Москве и  Петербурге. Если вы хотите окунуться в мир музыки и насладиться выступлениями звёзд российской сцены — не проходите мимо. Эти исполнители собирают полные залы — что лучше скажет о народной любви?

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Niletto
Niletto
поп
ЛСП
ЛСП
поп, хип-хоп
Anna Asti «Царица». Премьера шоу
Anna Asti «Царица». Премьера шоу
поп
Feduk
Feduk
поп, хип-хоп
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Все Поп Хип-хоп

Niletto

В Петербурге: 9 марта 2025 в СК «Юбилейный»

В Москве: 14 марта 2025 в ЦСКА Арена

После трехлетнего перерыва NILETTO возвращается с мощным сольным концертом! Зрителей ждет два часа энергии, драйва и главных хитов: «Любимка», «Краш», «Не вспоминай» и другие, а эксклюзивные новые треки прозвучат впервые. Не пропустите это грандиозное шоу!

ЛСП

В Москве: 21 марта 2025 в Live Арена

В Петербурге: 5 апреля 2025 в СК «Юбилейный»

ЛСП отправляется в тур, где прозвучат песни, ставшие символом целого поколения. Это музыка, в которой сплетаются романтика, дерзость и меланхолия, а тексты проникают в самую глубину души. Вас ждёт сочетание новых треков и проверенных временем хитов, вызывающих ностальгию и яркие эмоции. Каждая песня — это бриллиант, отражающий моменты любви, свободы и мечтаний.

Feduk

В Петербурге: 11 апреля 2025 в Клуб «А2»

В Москве: 13 апреля 2025 в VK Stadium

Feduk представит свои лучшие хиты и свежие треки. Его музыка — это уникальное сочетание рэпа, хауса, попа и лирики, под которую хочется танцевать, мечтать и признаваться в любви. С альбомами «ЙАЙ» и «В тон улицам» он продолжает задавать ритм целому поколению, а его знаковая «Розовое вино» стала частью истории российского хип-хопа. Концерт Feduk — это живые эмоции, мощный саунд и атмосфера, которую нельзя пропустить.

Anna Asti с премьерным шоу «Царица»

В Москве: 14 июня 2025 в Арена ЦСКА

В Петербурге: 21 июня 2025 в СКА Арена

В 2025 году ANNA ASTI представит грандиозное шоу «Царица». Это будет незабываемое зрелище с ослепительными спецэффектами, захватывающей хореографией и мощной энергетикой. ANNA ASTI готовит для поклонников нечто по-настоящему уникальное — новые хиты, яркие постановки и атмосферу, которая превратит концерт в настоящее музыкальное событие.

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