Niletto

В Петербурге: 9 марта 2025 в СК «Юбилейный»

В Москве: 14 марта 2025 в ЦСКА Арена

После трехлетнего перерыва NILETTO возвращается с мощным сольным концертом! Зрителей ждет два часа энергии, драйва и главных хитов: «Любимка», «Краш», «Не вспоминай» и другие, а эксклюзивные новые треки прозвучат впервые. Не пропустите это грандиозное шоу!

ЛСП

В Москве: 21 марта 2025 в Live Арена

В Петербурге: 5 апреля 2025 в СК «Юбилейный»

ЛСП отправляется в тур, где прозвучат песни, ставшие символом целого поколения. Это музыка, в которой сплетаются романтика, дерзость и меланхолия, а тексты проникают в самую глубину души. Вас ждёт сочетание новых треков и проверенных временем хитов, вызывающих ностальгию и яркие эмоции. Каждая песня — это бриллиант, отражающий моменты любви, свободы и мечтаний.

Feduk

В Петербурге: 11 апреля 2025 в Клуб «А2»

В Москве: 13 апреля 2025 в VK Stadium

Feduk представит свои лучшие хиты и свежие треки. Его музыка — это уникальное сочетание рэпа, хауса, попа и лирики, под которую хочется танцевать, мечтать и признаваться в любви. С альбомами «ЙАЙ» и «В тон улицам» он продолжает задавать ритм целому поколению, а его знаковая «Розовое вино» стала частью истории российского хип-хопа. Концерт Feduk — это живые эмоции, мощный саунд и атмосфера, которую нельзя пропустить.

Anna Asti с премьерным шоу «Царица»

В Москве: 14 июня 2025 в Арена ЦСКА

В Петербурге: 21 июня 2025 в СКА Арена

В 2025 году ANNA ASTI представит грандиозное шоу «Царица». Это будет незабываемое зрелище с ослепительными спецэффектами, захватывающей хореографией и мощной энергетикой. ANNA ASTI готовит для поклонников нечто по-настоящему уникальное — новые хиты, яркие постановки и атмосферу, которая превратит концерт в настоящее музыкальное событие.