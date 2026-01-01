Музыкальные истории. От Чайковского до Таривердиева

Вечер классической музыки с Уральским академическим филармоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который пройдет под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса. Это вечер, наполненный шедеврами русской классики XIX-XX веков, станет настоящим праздником для всех любителей музыки.

Что в программе?

Концерт порадует зрителей разнообразием произведений:

Глиэр — «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник»

Мясковский — «Тарантелла» из Дивертисмента, ор. 80

Танеев — Увертюра ре минор (премьера в Екатеринбурге)

Таривердиев — Концерт № 1 для скрипки с оркестром

Хачатурян — «Армянский танец» из Танцевальной сюиты, ор. 32

Хачатурян — «Лезгинка» из Танцевальной сюиты, ор. 32

Чайковский — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (I часть)

Дирижер и исполнители

В роли дирижёра выступит Алексей Доркин, а концерт будет вести Кристина Перевалова. Солирующую партию на скрипке представит Сергей Поспелов. Это выдающееся музыкальное событие не только покажет виртуозные произведения, но и создаст уникальную атмосферу, наполняя зал звуками великих композиторов.

Советы зрителям

Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, так как интерес к этому концерту велик. Не упустите возможность прикоснуться к миру русской классической музыки и насладиться талантливыми исполнителями в живом звучании!