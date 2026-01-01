Музыкальные истории. От Чайковского до Таривердиева
16+
О концерте

Вечер классической музыки с Уральским академическим филармоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который пройдет под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса. Это вечер, наполненный шедеврами русской классики XIX-XX веков, станет настоящим праздником для всех любителей музыки.

Что в программе?

Концерт порадует зрителей разнообразием произведений:

  • Глиэр — «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник»
  • Мясковский — «Тарантелла» из Дивертисмента, ор. 80
  • Танеев — Увертюра ре минор (премьера в Екатеринбурге)
  • Таривердиев — Концерт № 1 для скрипки с оркестром
  • Хачатурян — «Армянский танец» из Танцевальной сюиты, ор. 32
  • Хачатурян — «Лезгинка» из Танцевальной сюиты, ор. 32
  • Чайковский — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (I часть)

Дирижер и исполнители

В роли дирижёра выступит Алексей Доркин, а концерт будет вести Кристина Перевалова. Солирующую партию на скрипке представит Сергей Поспелов. Это выдающееся музыкальное событие не только покажет виртуозные произведения, но и создаст уникальную атмосферу, наполняя зал звуками великих композиторов.

Советы зрителям

Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, так как интерес к этому концерту велик. Не упустите возможность прикоснуться к миру русской классической музыки и насладиться талантливыми исполнителями в живом звучании!

Октябрь
24 октября суббота
17:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1250 ₽

