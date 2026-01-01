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Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан
Киноафиша Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

12+
Возраст 12+

О концерте

Зеркало Энигмы: уникальное музыкальное шоу в Екатеринбурге

Уникальное шоу Mirror Of Enigma («Зеркало Энигмы») объединяет таинственную глубину хитов группы Enigma, величие григорианских хоралов и чувственность песен Сандры в единое музыкальное целое.

В программе виртуозно сочетаются этно и поп-музыка, а широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи. Мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение, наполняя пространство яркими эмоциями. Использование разнообразных музыкальных инструментов обогащает музыкальное полотно, делая его более проникновенным.

На сцене прозвучат легендарные хиты такие как Sadeness («Печаль»), The Rivers Of Belief («Реки Веры»), Mea Culpa («Мея Кульпа»), Return to Innocence («Возвращение к невинности»), Moment Of Peace («Момент мира»), Secret Land («Секретная земля») и многие другие. Эти произведения сохраняют дух оригиналов лучших музыкальных работ Энигма, григорианских хоралов и Сандры.

Mirror Of Enigma — смелый арт-проект, в котором прошлое встречается с будущим, а музыка становится мостом между эпохами и культурами!

Купить билет на концерт Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

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В других городах
Январь
4 января понедельник
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1300 ₽

Фотографии

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

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