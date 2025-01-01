Спектакль Грех да беда на кого не живет

Любовь, измена и отсутствие выбора в постановке по пьесе А. П. Островского

Режиссёр Марина Брусникина давно любима зрителями и артистами театра Et Cetera. Её спектакль «Моя Марусечка» уже много лет пользуется успехом, а новая встреча с режиссёром стала настоящим событием для труппы. Брусникину ценят за её умение быть трогательной и лиричной, а также за глубокую философскую мудрость и способность к масштабным обобщениям.

Выбор пьесы

Для новой постановки Брусникина выбрала малоизвестную пьесу А.Н. Островского «Грех да беда на кого не живет», которая практически не имеет сценической истории.

Слова режиссёра

Сама Брусникина так объясняет свой выбор: «...пьеса удивительная. Про большую любовь, измену, столкновение правд и прав людей на свободу выбора и невозможности жить, как хочется».

Актуальность тем

Любовь, измена, свобода выбора и невозможность жить так, как хочется, — темы, которые волнуют каждого из нас и остаются актуальными в любое время.