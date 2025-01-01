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Грех да беда на кого не живет
Билеты от 2000₽
Киноафиша Грех да беда на кого не живет

Спектакль Грех да беда на кого не живет

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Любовь, измена и отсутствие выбора в постановке по пьесе А. П. Островского

Режиссёр Марина Брусникина давно любима зрителями и артистами театра Et Cetera. Её спектакль «Моя Марусечка» уже много лет пользуется успехом, а новая встреча с режиссёром стала настоящим событием для труппы. Брусникину ценят за её умение быть трогательной и лиричной, а также за глубокую философскую мудрость и способность к масштабным обобщениям.

Выбор пьесы

Для новой постановки Брусникина выбрала малоизвестную пьесу А.Н. Островского «Грех да беда на кого не живет», которая практически не имеет сценической истории.

Слова режиссёра

Сама Брусникина так объясняет свой выбор: «...пьеса удивительная. Про большую любовь, измену, столкновение правд и прав людей на свободу выбора и невозможности жить, как хочется».

Актуальность тем

Любовь, измена, свобода выбора и невозможность жить так, как хочется, — темы, которые волнуют каждого из нас и остаются актуальными в любое время.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Павел Суханов
Мария Скосырева
Александр Жоголь
Андрей Кондаков
Елизавета Рыжих

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
20:00 от 2000 ₽
19 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
20:00 от 2000 ₽

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