Спектакль Грех да беда на кого не живет

Режиссёр Марина Брусникина давно любима зрителями и артистами театра Et Cetera. Её спектакль «Моя Марусечка» уже много лет пользуется успехом, а новая встреча с режиссёром стала настоящим событием для труппы. Брусникину ценят за её умение быть трогательной и лиричной, а также за глубокую философскую мудрость и способность к масштабным обобщениям.
Для новой постановки Брусникина выбрала малоизвестную пьесу А.Н. Островского «Грех да беда на кого не живет», которая практически не имеет сценической истории.
Сама Брусникина так объясняет свой выбор: «...пьеса удивительная. Про большую любовь, измену, столкновение правд и прав людей на свободу выбора и невозможности жить, как хочется».
Любовь, измена, свобода выбора и невозможность жить так, как хочется, — темы, которые волнуют каждого из нас и остаются актуальными в любое время.