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Спектакль В списках не значился

Постановка
Современник. Другая сцена 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Военная драма на сцене Современника

События в новой военной драме начинаются 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, которого играет Владислав Миллер, получает назначение на постоянное место службы и приезжает в Брест. Еще не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, главный герой принимает первый в своей жизни бой, который длится целых десять месяцев.

Режиссерские находки

В спектакле режиссер Владимир Машков использует нестандартные приемы. Он сочетает живое действие с масштабными сценами на экране и удивительной прозой Бориса Васильева. Это создает эффект полного погружения и усиливает ощущение «окопной правды», показанной глазами простого русского солдата. Мы видим не только физические, но и психологические страдания людей, оказавшихся в самом пекле войны.

Личное и общее

В центре сюжета — личная история героя: его любовь, переживания, сложные решения и поступки на фоне величайшей трагедии XX века. Это рассказ о неизвестном солдате, которому ставят памятники по всей стране.

Совместный проект и особенности постановки

Спектакль включает фрагменты кинокартины «В списках не значился». Это совместный проект «Газпром-Медиа Холдинга», телеканала НТВ, кинокомпаний ТЕМП, 1-2-3 Production, «ТРОМЕДИА» и Московского театра Олега Табакова. Проект реализован при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы, а также с участием онлайн-кинотеатра Иви.

Внимание зрителей

Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым. Поэтому, если у вас есть аллергические реакции на компоненты дыма, не рекомендуется приобретать билеты на первые ряды партера.

Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Владислав Миллер
Владислав Миллер
Игорь Петров
Павел Шевандо
Павел Шевандо
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Алена Морилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽
6 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽
28 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽
21 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽
22 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽

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