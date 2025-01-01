Спектакль В списках не значился

Военная драма на сцене Современника

События в новой военной драме начинаются 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, которого играет Владислав Миллер, получает назначение на постоянное место службы и приезжает в Брест. Еще не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, главный герой принимает первый в своей жизни бой, который длится целых десять месяцев.

Режиссерские находки

В спектакле режиссер Владимир Машков использует нестандартные приемы. Он сочетает живое действие с масштабными сценами на экране и удивительной прозой Бориса Васильева. Это создает эффект полного погружения и усиливает ощущение «окопной правды», показанной глазами простого русского солдата. Мы видим не только физические, но и психологические страдания людей, оказавшихся в самом пекле войны.

Личное и общее

В центре сюжета — личная история героя: его любовь, переживания, сложные решения и поступки на фоне величайшей трагедии XX века. Это рассказ о неизвестном солдате, которому ставят памятники по всей стране.

Совместный проект и особенности постановки

Спектакль включает фрагменты кинокартины «В списках не значился». Это совместный проект «Газпром-Медиа Холдинга», телеканала НТВ, кинокомпаний ТЕМП, 1-2-3 Production, «ТРОМЕДИА» и Московского театра Олега Табакова. Проект реализован при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы, а также с участием онлайн-кинотеатра Иви.

Внимание зрителей

Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым. Поэтому, если у вас есть аллергические реакции на компоненты дыма, не рекомендуется приобретать билеты на первые ряды партера.