Спектакль Очень веселые ребята

Музыкальная комедия «Очень весёлые ребята» в театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» готов представить музыкальную комедию, созданную талантливой Ниной Чусовой, которая выступает в роли режиссёра-постановщика и автора пьесы. Художник-постановщик спектакля — Евгения Швец, а хореографом выступила Полина Шумей. Зрители смогут увидеть любимых артистов, среди которых: народная артистка России Надежда Бабкина, Олеся Железняк или Валентина Рубцова, Иван Замотаев, Николай Добрынин, а также олимпийский чемпион и телеведущий Алексей Ягудин.

«Очень весёлые ребята» — это уникальная фантазия о съёмках одноимённого фильма, в которой комедийные ситуации и яркие персонажи играют центральную роль. Спектакль особенно понравится любителям советской эстрады и музыкальных шлягеров.

Сюжет

Действие разворачивается в здравнице «Дружба народов», где главным врачом выступает товарищ Бывалова, роль которой исполняет Надежда Бабкина. Здесь и происходит съёмка фильма. Однако внезапные обстоятельства заставляют съёмочную группу переснимать финальные сцены... без главных актеров. Как же они выйдут из этой ситуации?

Лихо закрученная интрига решается с помощью всех обитателей здравницы, а также с большим юмором, песнями и танцами. В спектакле бережно переплетены советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского с народными песнями и частушками.

Действующие лица и исполнители

Директор санатория «Дружба народов», товарищ Бывалова — народная артистка России Надежда Бабкина

Актриса, товарищ Зинаида Бойлер — заслуженная артистка России Олеся Железняк / Валентина Рубцова

Проверяющий из Госкино, товарищ Николай Косяков — заслуженный артист России Николай Добрынин / Арсений Климов

Актёр, товарищ Станиславов / санитар, товарищ Костя Алёшин — Иван Замотаев

Режиссёр, товарищ Стрельцов — Юрий Катаев

Ассистент режиссёра, Анюта — Наталья Волгина / Алёна Арутюнян

Оператор Серёжа — Павел Арламов

Председатель совхоза «Абхазские зори», товарищ Гварджелия — Карен Арутюнян

Врачи, медсёстры, отдыхающие санатория и проч. — артисты театра «Русская песня»

В спектакле также участвуют Московский государственный ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11».