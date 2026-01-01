Спектакль Очень веселые ребята

Театр «Русская песня» готов представить музыкальную комедию, созданную талантливой Ниной Чусовой, которая выступает в роли режиссёра-постановщика и автора пьесы. Художник-постановщик спектакля — Евгения Швец, а хореографом выступила Полина Шумей. Зрители смогут увидеть любимых артистов, среди которых: народная артистка России Надежда Бабкина, Олеся Железняк или Валентина Рубцова, Иван Замотаев, Николай Добрынин, а также олимпийский чемпион и телеведущий Алексей Ягудин.
«Очень весёлые ребята» — это уникальная фантазия о съёмках одноимённого фильма, в которой комедийные ситуации и яркие персонажи играют центральную роль. Спектакль особенно понравится любителям советской эстрады и музыкальных шлягеров.
Действие разворачивается в здравнице «Дружба народов», где главным врачом выступает товарищ Бывалова, роль которой исполняет Надежда Бабкина. Здесь и происходит съёмка фильма. Однако внезапные обстоятельства заставляют съёмочную группу переснимать финальные сцены... без главных актеров. Как же они выйдут из этой ситуации?
Лихо закрученная интрига решается с помощью всех обитателей здравницы, а также с большим юмором, песнями и танцами. В спектакле бережно переплетены советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского с народными песнями и частушками.
В спектакле также участвуют Московский государственный ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11».