Удивительные приключения Маши и Вити
6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
О спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи в Театре Российской Армии

История о приключениях двух ребят перенесена в наше время и пересказана современным языком для детей. Спектакль наполнен видеодекорациями, аранжировками, компьютерной графикой и гироскутерами — все это создает атмосферу, близкую к реальности современных детей, привыкших к множеству спецэффектов.

Несмотря на использование современных технологий, постановщики умело сохранили атмосферу добра и волшебства. Взрослые зрители смогут почувствовать азарт и наивность, присущие музыкальному фильму, на котором они сами выросли.

Главные герои

В спектакле главные герои — Маша и Витя. Несмотря на окружение гаджетов, они остаются детьми, полными любопытства и желания играть, создавать свой мир. Витя по-прежнему увлечен наукой, а Маша верит в чудеса.

Сюжет

По сюжету, Маша оживляет Деда Мороза, который просит ребят отправиться в царство Кощея. Злодей похитил Снегурочку, чтобы устроить Новый год для своих подданных. Маша и Витя успешно справляются с задачей, преодолевая множество испытаний, используя свои умения, смекалку и доброе сердце.

Режиссер
Сергей Смирнов
В ролях
Мария Швыдко
Ярослав Бережнов
Сергей Федюшкин
Андрей Кочинов
Елизавета Мазалова

Фотографии

