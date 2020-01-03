Спектакль Скрипач на крыше

Легендарный мюзикл на сцене Санкт-Петербурга

Бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше» — одно из самых знаковых произведений театрального искусства, с успехом ставившееся по всему миру: от Вены до Мехико и от Екатеринбурга до Рейкьявика. С девятью премиями «Тони», почетным местом в Зале славы «Грэмми» и миллионами поклонников, этот мюзикл известен своими золотыми хитами и трогательной историей.

Сюжет и исполнение

Впервые в Санкт-Петербурге — спектакль на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». В главных ролях народный артист России Игорь Скляр и заслуженная артистка России Дарья Юргенс. Они представят зрителям историю Тевье-молочника — простого человека с большим сердцем, живущего в местечке Анатовка.

Тевье трудится, мечтает о душевном покое и немного разбогатеть. У него есть пять дочерей, ради которых он готов на всё. Однако его жизнь переворачивается, когда три старшие дочери решают выйти замуж без родительского благословения и без материального обеспечения.

Особенности спектакля

«Скрипач на крыше» — это история, в которой переплетаются смех и слезы, радость и печаль. Мюзикл порадует зрителей живым звуком, эффектной хореографией и острым юмором. Сюжет исследует темы любви, веры и прощения, предлагая зрителям задуматься о жизни, полагаясь на мудрость и традиции.

Этот спектакль — отличная возможность погрузиться в мир, где любовь и вера помогают справиться с трудностями. «Скрипач на крыше» обещает стать ярким событием в театральном сезоне, не оставив равнодушным ни одного зрителя.