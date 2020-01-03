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Скрипач на крыше
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Спектакль Скрипач на крыше

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легендарный мюзикл на сцене Санкт-Петербурга

Бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше» — одно из самых знаковых произведений театрального искусства, с успехом ставившееся по всему миру: от Вены до Мехико и от Екатеринбурга до Рейкьявика. С девятью премиями «Тони», почетным местом в Зале славы «Грэмми» и миллионами поклонников, этот мюзикл известен своими золотыми хитами и трогательной историей.

Сюжет и исполнение

Впервые в Санкт-Петербурге — спектакль на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». В главных ролях народный артист России Игорь Скляр и заслуженная артистка России Дарья Юргенс. Они представят зрителям историю Тевье-молочника — простого человека с большим сердцем, живущего в местечке Анатовка.

Тевье трудится, мечтает о душевном покое и немного разбогатеть. У него есть пять дочерей, ради которых он готов на всё. Однако его жизнь переворачивается, когда три старшие дочери решают выйти замуж без родительского благословения и без материального обеспечения.

Особенности спектакля

«Скрипач на крыше» — это история, в которой переплетаются смех и слезы, радость и печаль. Мюзикл порадует зрителей живым звуком, эффектной хореографией и острым юмором. Сюжет исследует темы любви, веры и прощения, предлагая зрителям задуматься о жизни, полагаясь на мудрость и традиции.

Этот спектакль — отличная возможность погрузиться в мир, где любовь и вера помогают справиться с трудностями. «Скрипач на крыше» обещает стать ярким событием в театральном сезоне, не оставив равнодушным ни одного зрителя.

Режиссер
Лев Рахлин
В ролях
Игорь Скляр
Дарья Юргенс
Мария Лысюк
Наталья Виноградова
Елена Карпова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше Скрипач на крыше

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