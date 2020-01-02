Погружение в мир запахов и чувств

Постановка «Парфюмер» переносит зрителей в атмосферу 18 века и рассказывает о захватывающих приключениях главного героя – парфюмера Жана-Батиста Гренуя. Увлекательный сюжет, живописные костюмы и великолепная игра актёров создают незабываемое впечатление, которое не оставит равнодушными ни одного зрителя.

История о гении и его темной стороне

Спектакль погружает в мир запахов и чувственности, представляя поразительную историю о гении, лишенном всех чувств, кроме обоняния. Жан-Батист Гренуй – циничный и безумный парфюмер, который убивает людей, чтобы создавать ароматы. Его действия вызывают вопросы о морали и злодействе, заставляя зрителей задуматься: как относиться к такому герою?

Звезда на сцене

Роль Жана-Батиста Гренуя исполняет Дмитрий Ермак, известный по мюзиклам «Зорро», «Призрак оперы», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Пётр I» и многим другим. Ермак – лауреат премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокий уровень мастерства и привлекательность для зрителей.

Не упустите шанс

Спектакль «Парфюмер» – это удивительное путешествие, которое непременно понравится всем ценителям театрального искусства. Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку и насладиться игрой талантливых актёров!