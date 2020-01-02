Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парфюмер
Киноафиша Парфюмер

Спектакль Парфюмер

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Погружение в мир запахов и чувств

Постановка «Парфюмер» переносит зрителей в атмосферу 18 века и рассказывает о захватывающих приключениях главного героя – парфюмера Жана-Батиста Гренуя. Увлекательный сюжет, живописные костюмы и великолепная игра актёров создают незабываемое впечатление, которое не оставит равнодушными ни одного зрителя.

История о гении и его темной стороне

Спектакль погружает в мир запахов и чувственности, представляя поразительную историю о гении, лишенном всех чувств, кроме обоняния. Жан-Батист Гренуй – циничный и безумный парфюмер, который убивает людей, чтобы создавать ароматы. Его действия вызывают вопросы о морали и злодействе, заставляя зрителей задуматься: как относиться к такому герою?

Звезда на сцене

Роль Жана-Батиста Гренуя исполняет Дмитрий Ермак, известный по мюзиклам «Зорро», «Призрак оперы», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Пётр I» и многим другим. Ермак – лауреат премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокий уровень мастерства и привлекательность для зрителей.

Не упустите шанс

Спектакль «Парфюмер» – это удивительное путешествие, которое непременно понравится всем ценителям театрального искусства. Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку и насладиться игрой талантливых актёров!

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Наталья Андронова
Роман Котляров
Зинаида Громоздина
Ирина Лесных

Купить билет на спектакль Парфюмер

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 1000 ₽

Фотографии

Парфюмер Парфюмер

В ближайшие дни

Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный

Вероятно, чаепитие состоится

15 августа в 12:00 Karlsson Haus на Ломоносова
от 1500 ₽
Детектор лжи
18+
Комедия

Детектор лжи

30 сентября в 19:30 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Дачницы
16+
Комедийная драма Комедия

Дачницы

15 октября в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше