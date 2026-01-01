«Дон Жуан» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»: оригинальная трактовка Моцарта

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представляет «Дон Жуана» в уникальном режиссерском прочтении Юрия Александрова. Это спектакль, в котором классическая опера Моцарта обретает неожиданные и оригинальные формы. Канонический сюжет претерпевает множество неожиданных поворотов, а знакомые ситуации высвечиваются с новых, неожиданных сторон.

Фокус на окружении героя

Режиссер подчеркивает, что его интересует не столько сам герой, сколько те персонажи, которые окружают его и плетут интриги. В этой постановке все характеристики персонажей изменены по сравнению с традиционными оперными стереотипами. Например, «голубая героиня» Донна Анна предстает не как жертва, а как мстительная и развратная фигура. Этот подход имеет свое основание в музыке самого Моцарта — вторая ария Донны Анны с «дьявольскими трелями», которую обычно сокращают, противоречит привычному образу «жертвы». В этой постановке эта ария восстанавливается, подчеркивая глубокую изменчивость персонажа.

Новые черты других героев

Оттавио, жених Донны Анны, изображен как самовлюбленное ничтожество. Также, в процессе разворачивающихся событий, выясняется, что и другие персонажи, такие как Церлина и Мазетто, являются фальшивками. Вся история оказывается «адским розыгрышем», в центре которого стоит Дон Жуан — яркая и живая личность, ненавидимая окружающим его миром.

Проверка для оперной труппы

Юрий Александров считает, что «Дон Жуан» является важной проверкой для оперной труппы. По его мнению, если театр может исполнить эту оперу, то он готов взяться за любые другие произведения.

В этой постановке «Дон Жуан» становится не просто музыкальной драмой, а глубоким исследованием человеческих отношений, где каждый персонаж раскрывается в новом свете.