Спектакль по всеми любимой сказке Корнея Чуковского

Приглашаем вас в удивительное путешествие по мотивам любимой детской сказки! Спектакль "Бармалей" расскажет историю о смелых детях Танечке и Ванечке, которые, несмотря на предостережения родителей, мечтают увидеть Африку своими глазами.

Путешествие в Африку

Их бабушка, большая мечтательница и фантазерка, решает осуществить эту мечту и устраивает детям незабываемое приключение. Однако на их пути появляется Бармалей — гроза непослушных детей. Никакие слезы, конфеты и жалостливые просьбы не трогают его сердце. Он решает, что Танечка и Ванечка станут его обедом!

Доктор Айболит и неожиданные спасители

На помощь детям спешит добрый Доктор Айболит, который пытается устыдить злого Бармалея. Но и сам доктор оказывается в опасности!

Ситуация меняется, когда на сцене появляется горилла, ведя за собой крокодила. Именно крокодил спасает ситуацию, проглатывая злого Бармалея и освобождая Танечку и Ванечку!

Стоит посмотреть

Спектакль наполнен юмором, приключениями и яркими персонажами, которые заставят зрителей смеяться и переживать за судьбу главных героев. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир волшебства и доброты!