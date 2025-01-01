Спектакль Голубой щенок

Приключения щенка небывалого цвета

Приглашаем вас окунуться в мир музыкальных хитов Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, знакомых всем по классическому мультфильму. В этом спектакле вас ждут незабываемые встречи с черным котом, рыбой-пилой, злым пиратом и добрым моряком!

Сюжет

История расскажет о невероятных приключениях необыкновенного щенка небывалого цвета, который живет на Острове брошенных собак. Здесь каждый сам за себя, и наш герой, добрый щенок, каждый день сталкивается с насмешками. Но несмотря на обиды, он не теряет оптимизма и верит в дружбу и добро.

В один обыкновенный день на остров приходит Злой Пират. Что будет дальше? Узнаем это вместе на спектакле!

Информация для зрителей

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Творческая команда

Автор: Г. Гладков / Ю. Энтин

Постановка: А. Удалова

Артисты: Пелагея Поздеева, Сергей Малахов, Андрей Смирнов, Владимир Садков (солист театра Музыкальной комедии), Никита Боченков, Мария Эпштейн, Кирилл Мелюкштис.

Ансамбль: студийцы театра «Синяя птица».