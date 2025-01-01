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Голубой щенок
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Спектакль Голубой щенок

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения щенка небывалого цвета

Приглашаем вас окунуться в мир музыкальных хитов Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, знакомых всем по классическому мультфильму. В этом спектакле вас ждут незабываемые встречи с черным котом, рыбой-пилой, злым пиратом и добрым моряком!

Сюжет

История расскажет о невероятных приключениях необыкновенного щенка небывалого цвета, который живет на Острове брошенных собак. Здесь каждый сам за себя, и наш герой, добрый щенок, каждый день сталкивается с насмешками. Но несмотря на обиды, он не теряет оптимизма и верит в дружбу и добро.

В один обыкновенный день на остров приходит Злой Пират. Что будет дальше? Узнаем это вместе на спектакле!

Информация для зрителей

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Творческая команда

Автор: Г. Гладков / Ю. Энтин

Постановка: А. Удалова

Артисты: Пелагея Поздеева, Сергей Малахов, Андрей Смирнов, Владимир Садков (солист театра Музыкальной комедии), Никита Боченков, Мария Эпштейн, Кирилл Мелюкштис.

Ансамбль: студийцы театра «Синяя птица».

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Пелагея Поздеева
Сергей Малахов
Андрей Смирнов
Владимир Садков
Никита Боченков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Голубой щенок Голубой щенок Голубой щенок Голубой щенок

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