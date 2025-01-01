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Остров Сахалин
Билеты от 4000₽
Киноафиша Остров Сахалин

Спектакль Остров Сахалин

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Это другой Чехов

 

Путевые заметки писателя о путешествии на закрытый остров-колонию Сахалин представляют собой документальную картину жизни на каторге. В отличие от художественной прозы, здесь слог сжатый и холодный, а детали жизни людей переданы в суровых цифрах статистики.

Творческий подход режиссера

Как же в этом наборе фактов, неоконченных разговоров и брошенных фраз найти театр? Режиссер Олег Долин, известный зрителям РАМТа по спектаклям «Зобеида» и «Медведко», предлагает уникальный подход. Он добавляет к тексту архивные документы и личные письма, но не самого Чехова, а переписку его семьи.

Сторонний голос

Эти письма представляют собой сторонний голос людей, которые сочувствуют и переживают за родного человека. Человека, который заплатит гибельную цену своим здоровьем за три месяца сахалинского исследования. Таким образом, спектакль становится не только историческим, но и личным, заставляя зрителей сопереживать героям.

Почему стоит посетить спектакль

Постановка обещает незабываемые эмоции и глубокие размышления о человеческой судьбе, о цене, которую мы порой платим за истину. Это возможность увидеть известные события через призму личных переживаний и исторических фактов. Не пропустите шанс погрузиться в мир Чехова и его времени!

Режиссер
Олег Долин
Олег Долин
В ролях
Андрей Лаптев
Илья Барабошкин
Николай Угрюмов
Алексей Гладков
Иван Канонеров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:30 от 4000 ₽

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