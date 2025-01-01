Меню
Пацаны
Билеты от 1500₽
Киноафиша Пацаны

Спектакль Пацаны

Драмедия с элементами театрального стендапа
Постановка
Театр РОСТА 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль о детстве и юности в Театре РОСТА

«Пацаны» — это спектакль обо всех нас. Он исследует темы детства и юности, которые могут быть разными, но всегда остаются важными и интересными. Отношения отцов и детей, поиски себя, первая влюбленность и мечты — все это станет основой для яркого спектакля, наполненного юмором.

Идея спектакля

Детство — это важный этап в жизни человека, полон ответов на вопросы, которые появляются во взрослой жизни. Принятие своего детства и всего, что с ним связано, помогает каждому из нас стать тем, кто мы есть. В этом и заключается основная идея спектакля «Пацаны»: детство не заканчивается, оно просто меняет свою форму. Спектакль обещает стать откровенным разговором не только между артистами и зрителем, но и самими собой.

Режиссер и исполнители

Спектакль стал результатом работы  режиссера Рамазана Шахбанова и его команды в Московском государственном театре Роста. Сюжет постановки строится на личных воспоминаниях актеров о детстве и юности, охватывающих разные исторические периоды — 1990-е, 2000-е и 2010-е годы.

Что ожидать

Актеры будут делиться своими историями, сочетая драматические моменты с юмором и элементами театрального стендапа. Это отличный выбор для тех, кто ценит откровенные разговоры о значимых моментах жизни. Если вы готовы посмотреть на детство с новой стороны, «Пацаны» — это именно тот спектакль, который стоит увидеть.

Купить билет на спектакль Пацаны

Январь
9 января пятница
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1500 ₽
19:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1500 ₽

