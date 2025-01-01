Спектакль Дядя Ваня

Чеховская классика в исполнении Губернского театра

Московский Губернский театр с гордостью представляет премьеру спектакля «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова.

Сюжет и тематика

Главный герой, Иван Петрович Войницкий, в свои 47 лет приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно. Он отдал свои лучшие годы бездарному Серебрякову, которым когда-то восхищался. Войницкий отчаянно бунтует и пытается найти спасение в любви, но время потеряно безвозвратно.

Режиссёр Сергей Безруков исследует драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Главное внимание сосредоточено не на «драме провинциальной жизни», а на поиске спасения, возможном лишь в любви и вере, которые её даруют.

Мнение режиссера

Сергей Безруков, режиссёр и исполнитель главной роли, делится своими мыслями о постановке:

«Я играю Войницкого, своего ровесника – ему, как и мне, 47 лет. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. „Дядя Ваня“ — это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой аспект, не менее важный для меня. В пьесе, как и везде у Чехова, — „пять пудов любви“, но это неразделённая, несчастная и запретная любовь, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить о настоящей любви, которая спасает и даёт силы жить, и о её более низменном аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. В наше время этот разговор очень актуален и нужен».

Не пропустите эту глубокую и многослойную интерпретацию классики Чехова!