Новый взгляд на Достоевского в Театре Суббота

В пространстве «Флигель» состоится спектакль, посвящённый 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Постановка основана на романе «Преступление и наказание», который остаётся актуальным и сегодня.

История Родиона Раскольникова

Спектакль рассказывает историю молодого студента Родиона Раскольникова, который, будучи когда-то отзывчивым и благородным, оказывается на грани идейного убийства. Он мечтает о власти над судьбами людей и сталкивается с нравственными дилеммами, которые ставят под сомнение его собственные убеждения.

Театральные эффекты и психологический театр

Авторы спектакля тщательно анализируют этические аспекты классического произведения Достоевского, используя современные театральные эффекты и элементы психологического театра. Это создает уникальную атмосферу, позволяющую зрителям задуматься над сложными философскими вопросами.

Команда постановщиков

Режиссёр Владислав Тутак и инсценировщик Сергей Толстиков — оба из команды «Родькин чердак» — создали постановку, которая обещает заинтересовать не только любителей классической литературы, но и тех, кто ищет глубокие философские размышления в театре.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, призывающее к размышлениям о свете и тени человеческой души.