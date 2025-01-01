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Оборванец
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Спектакль Оборванец

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драма жизни и ожиданий на сцене театра «Мастерская»

Нити судьбы и встречи случайных людей

Спектакль «Оборванец» в постановке Тимура Насирова — это история о случайных встречах и переплетениях судеб. Герои спектакля — самые разные люди: чужая жена, подруга с легким характером, наивный приятель, ворчливая соседка, загадочный незнакомец в пальто цвета маренго, кот в белых носочках, Леля из Челябинска и многие другие персонажи. Каждому из них есть что сказать, но в их разговорах за простыми словами скрываются глубокие личные драмы.

Повседневные мелочи и трагедия бытия

Из незначительных на первый взгляд деталей — тетрадки с портретом Некрасова, монетки с изображением английской королевы, случайных разговоров — складываются фрагменты разбитых жизней. Персонажи пытаются найти свою любовь, значимость и лёгкость существования, но в их словах и поступках слышится тягостная тоска по чему-то несбыточному.

Сумеречный блюз надежд и разочарований

Тимур Насиров создает атмосферу сумеречного блюза. Спектакль разворачивается как будто при слабом свете вокзальных фонарей, где люди сидят в ожидании поезда, который должен отвезти их в лучшую жизнь. Но это ожидание оказывается напрасным — поезд не приходит, и герои постепенно осознают, что чудо произойдет только тогда, когда они сами начнут искать счастье в настоящем моменте, а не ждать его извне.

Чудо начинается здесь и сейчас

«Оборванец» — это спектакль о тех, кто живет в прошлом, мечтает о будущем, но забывает, что жизнь происходит именно сейчас. Герои истории несчастны не потому, что мир к ним несправедлив, а потому что они не умеют находить радость в повседневности. Этот спектакль — напоминание о том, что настоящие чудеса начинаются с осознания и принятия настоящего.

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Андрей Дидик
Константин Гришанов
Ксения Морозова
Мария Срогович
Сергей Интяков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Оборванец Оборванец Оборванец Оборванец Оборванец Оборванец

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