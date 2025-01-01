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Тщетная предосторожность
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Спектакль Тщетная предосторожность

Английская комедия из французской сельской жизни
Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Комедийный балет в Михайловском театре

Балет «Тщетная предосторожность» — это увлекательная история о чарующей Лизе, которая мечтает воссоединиться с возлюбленным. Однако ее мать планирует выдать её за богатого, но глуповатого соседа. Эта комедийная постановка, полная живых эмоций и искрометного юмора, покоряет зрителей своим обаянием.

Хореографическая версия:
В Михайловском театре представлена хореографическая версия этого балета, созданная классиком британского балета Фредериком Аштоном. Его интерпретация добавляет в спектакль особый шарм и неповторимый стиль, сохраняя при этом оригинальную прелесть и оригинальность постановки.


Погрузитесь в мир веселья и романтики, насладитесь тонким юмором и виртуозной хореографией в исполнении одного из лучших балетных коллективов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 3000 ₽ 18:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 4000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Цискаридзе в юбке. Рецензия на спектакль «Тщетная предосторожность» в Михайловском театре

Спектакль «Тщетная предосторожность» в Михайловском театре должен посмотреть каждый фанат жанра.

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Фотографии

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В ближайшие дни

Собор Парижской Богоматери
12+
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Собор Парижской Богоматери
13 сентября в 13:00 Михайловский театр
от 3000 ₽
Вне подозрения
12+
Драма
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