Спектакль Тщетная предосторожность

Комедийный балет в Михайловском театре

Балет «Тщетная предосторожность» — это увлекательная история о чарующей Лизе, которая мечтает воссоединиться с возлюбленным. Однако ее мать планирует выдать её за богатого, но глуповатого соседа. Эта комедийная постановка, полная живых эмоций и искрометного юмора, покоряет зрителей своим обаянием.

Хореографическая версия:

В Михайловском театре представлена хореографическая версия этого балета, созданная классиком британского балета Фредериком Аштоном. Его интерпретация добавляет в спектакль особый шарм и неповторимый стиль, сохраняя при этом оригинальную прелесть и оригинальность постановки.



Погрузитесь в мир веселья и романтики, насладитесь тонким юмором и виртуозной хореографией в исполнении одного из лучших балетных коллективов.