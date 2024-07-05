Мечта или безопасность. Рецензия на спектакль «Другая жизнь» с Еленой Яковлевой

Это история влюблённости двух зрелых людей, которым нужно решить, могут ли они быть вместе. Спектакль поставлен по роману «Мосты округа Мэдисон», автор — Роберт Джеймс Уоллер. В главных ролях Елена Яковлева, Константин Юшкевич и Борис Хвошнянский. Это история влюблённости двух зрелых людей, которым нужно решить, могут ли они быть вместе. Спектакль поставлен по роману «Мосты округа Мэдисон», автор — Роберт Джеймс Уоллер. В главных ролях Елена Яковлева, Константин Юшкевич и Борис Хвошнянский.

Люди хотят оседлой понятной жизни. Это заложено в нас с рождения — дети, дом, дерево в случае мужчины, очаг в случае женщины. Что не всегда совпадает с нашими реальными чувствами, но безопасность — вещь более понятная, чем мифическое счастье. Однако иногда нам даётся шанс всей жизни, поставить оседлость против мечты. Пойти в неизвестное и либо начать жить так, как всегда хотел, либо проиграть даже то, что имеешь. Про это спектакль «Другая жизнь».

Франческа (Елена Яковлева) живет с мужем (Борис Хвошнянский) и двумя детьми. Их связывает не любовь, а взаимное уважение и общее прошлое, жизнь скучна и предсказуема. В один момент героиня оказывается в доме одна, и к ней стучится незнакомец — талантливый фотограф Роберт (Константин Юшкевич). Он заблудился и просит помочь найти дорогу.

Это банальное событие приводит к тому, что герои проводят вместе четыре дня. Героиня Яковлевой испытывает давно забытое счастье и влюблённость — Роберт показывает, что жизнь может быть другой, с постоянным праздником и бурлящими эмоциями. Но уже вот-вот вернётся ничего не подозревающий муж с детьми. И нужно сделать серьёзный выбор.

Спектакль получился довольно трогательным. Елена Яковлева играет женщину, которая испытывает приятные, но, с точки зрения общества, непристойные эмоции. Много ли людей поддержат жену, которая влюбляется в незнакомца? Здесь входят в конфликт благопристойная картинка и реальная жажда любви.

Роль Константина Юшкевича также не лишена сложных мест. Возрастному мужчине, поверившему в собственный холостяцкий финал, не так просто впустить в жизнь женщину. Если не учитывать этот психологический факт, роль будет однобока. Юшкевич за юмором и энергичностью несёт в себе тоску и сомнения — тот ли это человек, которого он искал?

И это двойное дно у каждого героя необходимо для подобного диалогового спектакля, иначе получится банальщина: «Я люблю. И я люблю». А в итоге спектакль «Двойная жизнь» рассуждает о вопросах, трогающих каждого. Стоит ли жить благопристойно или пойти за сердцем? Поступить правильно или как по-настоящему хочешь? Держаться за «своё» и понятное или с головой прыгнуть в манящее новое? Ответить нужно самому, а не так, как героиня Яковлевой.

Отдельная победа спектакля — оформление сцены. Создатели решили не изображать иностранную атмосферу и внесли знакомый колорит - советская мебель, дачная посуда. Зрители оставляли отзывы, что оно довольно точное — как будто наблюдаешь за реальной дачей. Единственное, что немного выбивает, это английские корешки книг на заднем плане. Да, роман не про Россию, но чтобы принять эклектику, требуется время. Но потом, это создаёт забавный эффект. Сколько длится спектакль, кажется, что наблюдаешь за жизнью соседей по участку. Ведь если задуматься, подобные случаи происходят чуть ли не каждый день. И каждый поступает по-своему.

Продолжительность спектакля — два часа. Спектакль также часто гастролирует в других городах — Тюмень, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург и многие другие. Отличный выбор для хорошего вечера.