Спектакль Последние

Глубокое исследование семейных отношений в спектакле "Последние"

По пьесе Максима Горького, действие которой разворачивается вскоре после 1905 года, мы погружаемся в мир семьи Коломийцевых. В памяти еще свежи события Кровавого воскресенья, когда царские войска расстреляли мирное шествие. Однако Горький обращает внимание не на уличные баррикады, а на разногласия внутри домохозяйства.

Темы и проблемы

Спектакль поднимает важные вопросы: Как ошибки родителей отражаются на детях? Насколько сильно желание свободы у тех, кто вырос среди компромиссов и лжи? Сумеет ли новое поколение разорвать «цепь зла», или оно будет обречено жить в рамках, навязанных историей и выбором их отцов?

За закрытыми дверями дома отношения трещат по швам. Глава семьи, отец пятерых взрослых детей, внезапно теряет свою властную должность полицмейстера. Теперь ему приходится просить деньги у брата, а детям — ютиться в доме дяди. Не все из них разделяют взгляды отца, но как жить иначе, если все детство прошло под его суровой властью?

Динамика спектакля

В спектакле ссоры превращаются в допросы, признания — в приговоры, любовь — в улику, а правда — в риск. Режиссер Олег Липовецкий впервые обращается к тексту Горького, исследуя эпоху, когда за потрясениями революции последовал расцвет внутренней свободы. Это время стремления к новому, разрушения привычных границ и поиска иных форм искусства.

Особенности постановки

Пространство спектакля представляет собой вращающийся круг, который позволяет зрителям находиться совсем близко к действию, почти внутри орбиты спектакля. Этот круг не останавливается — он постоянно движется, втягивая всех вокруг в свое движение.

Дорогие зрители! В нашем спектакле используется поворотный круг, а мизансцены выстроены так, что артисты работают на все стороны зрительного зала. Благодаря этому хорошая видимость обеспечена с любых мест в любом секторе.

Премьера: 22 ноября 2025 года