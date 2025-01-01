Спектакль Последние

Меню
12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Глубокое исследование семейных отношений в спектакле "Последние"

По пьесе Максима Горького, действие которой разворачивается вскоре после 1905 года, мы погружаемся в мир семьи Коломийцевых. В памяти еще свежи события Кровавого воскресенья, когда царские войска расстреляли мирное шествие. Однако Горький обращает внимание не на уличные баррикады, а на разногласия внутри домохозяйства.

Темы и проблемы

Спектакль поднимает важные вопросы: Как ошибки родителей отражаются на детях? Насколько сильно желание свободы у тех, кто вырос среди компромиссов и лжи? Сумеет ли новое поколение разорвать «цепь зла», или оно будет обречено жить в рамках, навязанных историей и выбором их отцов?

За закрытыми дверями дома отношения трещат по швам. Глава семьи, отец пятерых взрослых детей, внезапно теряет свою властную должность полицмейстера. Теперь ему приходится просить деньги у брата, а детям — ютиться в доме дяди. Не все из них разделяют взгляды отца, но как жить иначе, если все детство прошло под его суровой властью?

Динамика спектакля

В спектакле ссоры превращаются в допросы, признания — в приговоры, любовь — в улику, а правда — в риск. Режиссер Олег Липовецкий впервые обращается к тексту Горького, исследуя эпоху, когда за потрясениями революции последовал расцвет внутренней свободы. Это время стремления к новому, разрушения привычных границ и поиска иных форм искусства.

Особенности постановки

Пространство спектакля представляет собой вращающийся круг, который позволяет зрителям находиться совсем близко к действию, почти внутри орбиты спектакля. Этот круг не останавливается — он постоянно движется, втягивая всех вокруг в свое движение.

Дорогие зрители! В нашем спектакле используется поворотный круг, а мизансцены выстроены так, что артисты работают на все стороны зрительного зала. Благодаря этому хорошая видимость обеспечена с любых мест в любом секторе.

Премьера: 22 ноября 2025 года

Купить билет на спектакль Последние

Помощь с билетами
Ноябрь
22 ноября суббота
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 4000 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 4000 ₽

