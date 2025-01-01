Спектакль Фишинг

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Постановка
Театр Терезы Дуровой 18+
Продолжительность 1 час 15 минут без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Кризис среднего возраста. Что это? Как и когда?

Кризис среднего возраста — это состояние, когда, несмотря на стабильность и предсказуемость жизни (дом, семья, работа, хобби), возникает ощущение, что чего-то не хватает. Это время, когда человек чувствует, что всё, что он знал о себе, теряет свою значимость, и появляется ощущение пустоты.

Когда он наступает?

Кризис среднего возраста может наступить в любом возрасте: в 30, 40, 50 лет или даже позже. Он не зависит от числа лет, а больше от внутренних переживаний и ощущения того, достигнуты ли все цели, или есть еще нечто неизведанное и неосязаемое.

Поиск неизведанного

Это период, когда появляется желание испытать что-то новое, чего никогда не было в жизни, но проблема в том, что человек не всегда понимает, что именно ему нужно.

Режиссер
Юлия Вершинина
В ролях
Юлия Железняк
Олег Невежин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
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20:00 от 1500 ₽

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