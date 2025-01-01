Спектакль Фишинг

Кризис среднего возраста. Что это? Как и когда?

Кризис среднего возраста — это состояние, когда, несмотря на стабильность и предсказуемость жизни (дом, семья, работа, хобби), возникает ощущение, что чего-то не хватает. Это время, когда человек чувствует, что всё, что он знал о себе, теряет свою значимость, и появляется ощущение пустоты.

Когда он наступает?

Кризис среднего возраста может наступить в любом возрасте: в 30, 40, 50 лет или даже позже. Он не зависит от числа лет, а больше от внутренних переживаний и ощущения того, достигнуты ли все цели, или есть еще нечто неизведанное и неосязаемое.

Поиск неизведанного

Это период, когда появляется желание испытать что-то новое, чего никогда не было в жизни, но проблема в том, что человек не всегда понимает, что именно ему нужно.