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Граф Орлов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Граф Орлов

Спектакль Граф Орлов

Редкий образец качественного оригинального мюзикла
Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный блокбастер 

«Граф Орлов» — это второй проект команды продюсеров и творческой группы, создавших легендарный мюзикл «Монте-Кристо» и знаменитый «Анна Каренина», который сразу стал одним из самых успешных мюзиклов в истории российского театра. Эти постановки побили рекорды по длительности проката и завоевали признание как в России, так и за рубежом.

С момента премьеры мюзикл «Граф Орлов» был сыгран уже более 600 раз, привлекая зрителей своей драматичной историей, сильными чувствами героев и историческими событиями. Легенда XVIII века, рассказанная автором либретто Юлием Кимом, поражает своей глубиной и увлекательностью.

Музыка, режиссура и хореография

Пронзительная музыка Романа Игнатьева, талантливая режиссура Алины Чевик и эффектная хореография Ирины Корнеевой составляют яркие составляющие успеха мюзикла. Спектакль основан на реальных исторических событиях, скрытых за тайной, что добавляет дополнительный интерес и интригу к постановке.

Великолепие сценографии и технологий

Сценография, разработанная Вячеславом Окуневым, и освещение с применением спецэффектов от Глеба Фильштинского создают великолепное театральное пространство, где на сцене разворачиваются захватывающие события — от горящих кораблей в Неаполитанском заливе до роскошных убранств дворцов Ливорно и Петербурга.

Каждый элемент, от костюмов до грима, играет свою роль в создании цельного мира спектакля, который сливается с музыкой и драматургией. Яркие и сложные визуальные эффекты усиливают эмоциональное восприятие, захватывая зрителя с первых минут.

В ролях звезды жанра

Мюзикл «Граф Орлов» радует зрителей не только своей историей, но и блистательной игрой известных артистов. На сцене выступают звезды жанра: Екатерина Гусева, Игорь Балалаев, Теона Дольникова, Александр Рагулин, Валерия Ланская, Аглая Шиловская и другие талантливые исполнители.

Режиссер
Алина Чевик
В ролях
Игорь Балалаев
Андрей Белявский
Александр Рагулин
Теона Дольникова
Валерия Ланская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 2600 ₽
26 июля
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
14:00 от 2100 ₽ 19:00 от 2500 ₽
27 июля
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
14:00 от 1700 ₽ 19:00 от 1700 ₽
28 июля
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 1000 ₽
29 июля
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов Граф Орлов

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