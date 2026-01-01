Спектакль Евгений Онегин. Часть вторая

Новая часть трилогии по пушкинскому «Евгению Онегину» в Большом театре кукол

Санкт-Петербургский Большой театр кукол продолжает свою трилогию, основанную на романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Вторая часть под названием «Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть вторая. Заговор мертвых поэтов» перенесет зрителей в XX век, где с новыми героями и театральными тенями развернется знакомая история.

Новые лица и драматургия

В спектакле, основанном на четвертой, пятой и шестой главах, появятся новые персонажи. Вместо пушкинских современников со зрителями встретятся Эдик «Рэтд» Старков, Михаил Горшенев («Горшок»), Веня Д'ркин, Майк Науменко, Александр Непомнящий, Егор Летов и Юрий Хой. Кроме того, не исключено появление Виктора Цоя.

Зрителей ждет театр теней, где силуэты будут напоминать работы Василия Васильевича Гельмерсена — художника с трагической судьбой, который долгое время оставался забыт. В этой части трилогии сохранится уже заложенная драматургия между актерским и кукольным планами, но также возникнет связь с миром теней, особенно в сценах сном Татьяны и предвосхищением дуэли Онегина и Ленского.

Глубокие размышления режиссера

Режиссер Руслан Кудашов, работающий над сценами, поделился своими мыслями: «Кульминационным событием всей второй части является, конечно, дуэль и смерть Ленского, смерть поэта. Мы долго носим в себе идею, что настоящий поэт умирает молодым. Это культурный код, который прочно с нами, и Александр Сергеевич О ннegin с ним играет очень мощно. Из этого возникла идея некоего заговора поэтов и взаимодействия поэзии 90-х с великим романом Пушкина».

Создатели спектакля

Режиссер — Руслан Кудашов

Художник — Марина Завьялова — Лаврова

Действующие лица и исполнители

В спектакле участвуют: Алесь Снопковский, Виктория Войнич-Слуцкая, Ксения Павлова, Екатерина Ложкина, Анна Сомкина, Александра Ионова, Наталья Сизова, Мария Кудряшова, Василиса Ушакова, Джамиля Билялова, Алёна Первухина, Вадим Белопухов, Роман Дадаев, Сергей Беспалов, Иван Солнцев, Максим Морозов, Игорь Ушаков, Алексей Егоров, Ренат Шавалиев, Платон Селивановский, Анатолий Гущин, Александр Игнатьев.