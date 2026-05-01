Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я Художник, Марк Шагал!
Киноафиша Я Художник, Марк Шагал!

Спектакль Я Художник, Марк Шагал!

Постановка
Teatr 101 16+
Возраст 16+

О спектакле

Магия театра и живописи: мир Марка Шагала в спектакле

В Театре 101 зрители смогут увидеть уникальный спектакль, в котором реальность соединяется с миром снов. Здесь закон земного притяжения не имеет силы, а любовь торжествует над смертью. Это произведение вдохновлённое творчеством великого художника Марка Шагала, переносит зрителей в его яркий и фантастический мир.

Визуальный ряд спектакля станет настоящим диалогом с картинами Шагала, сочетая элементы абсурдного юмора и глубоких трагедий. Смешение мечтательного взгляда Марка на жизнь и суровой реальности создаёт уникальную атмосферу, где смех и слёзы идут рука об руку.

Спектакль предназначен для тех, кто ищет в театре не только развлечение, но и глубокий смысл. Здесь каждый зритель сможет найти свою метафору и задуматься над вопросами, которые волнуют каждого из нас.

Купить билет на спектакль Я Художник, Марк Шагал!

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
29 мая пятница
18:00
Teatr 101 Санкт-Петербург, Гаванская улица, 3
от 1299 ₽
19 июня пятница
18:00
Teatr 101 Санкт-Петербург, Гаванская улица, 3
от 1299 ₽

В ближайшие дни

Компромиссы
18+
Моноспектакль

Компромиссы

27 июня в 16:00 Подвал бродячей собаки
от 2500 ₽
Кошкин дом
0+
Премьера Детский

Кошкин дом

31 мая в 11:00 Легенда
от 1300 ₽
Сказка о царе Салтане
12+
Детский

Сказка о царе Салтане

21 июня в 12:00 Театр сказки
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше