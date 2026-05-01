Спектакль Я Художник, Марк Шагал!

Магия театра и живописи: мир Марка Шагала в спектакле

В Театре 101 зрители смогут увидеть уникальный спектакль, в котором реальность соединяется с миром снов. Здесь закон земного притяжения не имеет силы, а любовь торжествует над смертью. Это произведение вдохновлённое творчеством великого художника Марка Шагала, переносит зрителей в его яркий и фантастический мир.

Визуальный ряд спектакля станет настоящим диалогом с картинами Шагала, сочетая элементы абсурдного юмора и глубоких трагедий. Смешение мечтательного взгляда Марка на жизнь и суровой реальности создаёт уникальную атмосферу, где смех и слёзы идут рука об руку.

Спектакль предназначен для тех, кто ищет в театре не только развлечение, но и глубокий смысл. Здесь каждый зритель сможет найти свою метафору и задуматься над вопросами, которые волнуют каждого из нас.