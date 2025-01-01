Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анвар Либабов
Анвар Либабов
Киноафиша Персоны Анвар Либабов

Анвар Либабов

Дата рождения
2 мая 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Нижний Тагил, СССР
В каком театре играет

Популярные фильмы

Семейное счастье 7.5
Семейное счастье (2025)
Замок 7.1
Замок (1994)
Не думай про белых обезьян 6.9
Не думай про белых обезьян (2009)

Фильмография Анвар Либабов

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 5 Сериалы 2 Актер 7
Семейное счастье 7.5
Семейное счастье Semeynoe schaste
драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Сказки тёмного леса. Ворожея
Сказки тёмного леса. Ворожея Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
сказка 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Чижик-Пыжик возвращается 6.8
Чижик-Пыжик возвращается Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
семейный, детектив 2023, Россия
Смотреть трейлер
Практикант
Практикант
криминал, детектив 2019, Россия
Купель дьявола
Купель дьявола
детектив 2018, Россия
Не думай про белых обезьян 6.9
Не думай про белых обезьян Ne dumay pro belykh obezyan
комедия, драма 2009, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Замок 7.1
Замок Zamok
драма 1994, Россия / Франция / Германия
Новости о Анвар Либабов
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше