О персоне
Фильмография
Новости
Анвар Либабов
Киноафиша
Персоны
Анвар Либабов
Анвар Либабов
Дата рождения
2 мая 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Нижний Тагил, СССР
В каком театре играет
Лицедеи
Русская антреприза им. Андрея Миронова
Развернуть
Популярные фильмы
7.5
Семейное счастье
(2025)
Билеты
7.1
Замок
(1994)
6.9
Не думай про белых обезьян
(2009)
Фильмография Анвар Либабов
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Сказка
Год
Все
2025
2023
2019
2018
2009
1994
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
7
7.5
Семейное счастье
Semeynoe schaste
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Сказки тёмного леса. Ворожея
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
сказка
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
Чижик-Пыжик возвращается
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
семейный, детектив
2023, Россия
Смотреть трейлер
Практикант
криминал, детектив
2019, Россия
Купель дьявола
детектив
2018, Россия
6.9
Не думай про белых обезьян
Ne dumay pro belykh obezyan
комедия, драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Замок
Zamok
драма
1994, Россия / Франция / Германия
