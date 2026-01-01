Детский альбом стеклянного мальчика
6+

О спектакле

Музыка песчаных сказок от автора и режиссера Ольги Пикколо

В Екатерининском собрании пройдет спектакль «Детский альбом стеклянного мальчика». Режиссёр и автор Ольга Пикколо приглашает зрителей насладиться уникальным представлением, в котором участвуют талантливые артисты.

Спектакль включает в себя:

  • Художник Анастасия Яркова;
  • Артист Мариинского театра Сергей Буранов на вибрафоне и перкуссии;
  • Дипломант международных конкурсов Светлана Таипова на фортепиано и челесте;
  • Владимир Смирнов в роли Шарманщика;
  • Андрей Анцыгин, учащийся средней специальной музыкальной школы при консерватории, в роли Пети Чайковского.

Продолжительность спектакля составляет 35–45 минут. Альбом подойдёт любителям детских постановок с музыкальным сопровождением и увлекательными перформансами.

Сюжет спектакля

В «Детском альбоме стеклянного мальчика» зрители станут свидетелями волшебной встречи Стеклянного мальчика Пети Чайковского и Шарманщика. Спектакль расскажет, как подарок Шарманщика стал путеводной звездой для будущего автора «Детского альбома». Это история о дружбе и вдохновении, о том, как музыка может изменить жизнь.

Цикл спектаклей «Музыка песчаных сказок»

Также стоит отметить цикл мероприятий «Музыка песчаных сказок», который включает в себя музыкальные интерактивные спектакли, сочетающие живое исполнение, актерское чтение и песочную анимацию. Режиссёр Ольга Пикколо создала эти спектакли на основе известных произведений великих авторов: Пушкина, Гофмана, Экзюпери, Шекспира и Метерлинка, а также собственных авторских сюжетов.

В каждом спектакле звучат шедевры классической музыки, исполненные на разнообразных инструментах, включая японские и старинные. Характерные элементы, такие как песочная анимация, теневой театр и оригами, делают каждое представление уникальным и незабываемым для детей и их родителей.

Не упустите возможность посетить этот замечательный спектакль и окунуться в мир детских грёз и музыкального волшебства!

Декабрь
6 декабря воскресенье
12:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

