Музыка песчаных сказок от автора и режиссера Ольги Пикколо

В Екатерининском собрании пройдет спектакль «Детский альбом стеклянного мальчика». Режиссёр и автор Ольга Пикколо приглашает зрителей насладиться уникальным представлением, в котором участвуют талантливые артисты.

Спектакль включает в себя:

Художник Анастасия Яркова;

Артист Мариинского театра Сергей Буранов на вибрафоне и перкуссии;

Дипломант международных конкурсов Светлана Таипова на фортепиано и челесте;

Владимир Смирнов в роли Шарманщика;

Андрей Анцыгин, учащийся средней специальной музыкальной школы при консерватории, в роли Пети Чайковского.

Продолжительность спектакля составляет 35–45 минут. Альбом подойдёт любителям детских постановок с музыкальным сопровождением и увлекательными перформансами.

Сюжет спектакля

В «Детском альбоме стеклянного мальчика» зрители станут свидетелями волшебной встречи Стеклянного мальчика Пети Чайковского и Шарманщика. Спектакль расскажет, как подарок Шарманщика стал путеводной звездой для будущего автора «Детского альбома». Это история о дружбе и вдохновении, о том, как музыка может изменить жизнь.

Цикл спектаклей «Музыка песчаных сказок»

Также стоит отметить цикл мероприятий «Музыка песчаных сказок», который включает в себя музыкальные интерактивные спектакли, сочетающие живое исполнение, актерское чтение и песочную анимацию. Режиссёр Ольга Пикколо создала эти спектакли на основе известных произведений великих авторов: Пушкина, Гофмана, Экзюпери, Шекспира и Метерлинка, а также собственных авторских сюжетов.

В каждом спектакле звучат шедевры классической музыки, исполненные на разнообразных инструментах, включая японские и старинные. Характерные элементы, такие как песочная анимация, теневой театр и оригами, делают каждое представление уникальным и незабываемым для детей и их родителей.

