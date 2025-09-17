Спектакль Деревья умирают стоя

Меню
Деревья умирают стоя
12+
О спектакле

Комедийная драма «Деревья умирают стоя»

«Деревья умирают стоя» — комедийная драма о любви, мечтах и тайнах, которые порой обременяют наши души. Главный герой, сеньор Бальбоа, длительное время живет в ожидании встречи с любимым внуком. Однако его супругу ждет жестокое открытие: внук стал мошенником и проходимцем.

Чтобы избежать потрясения для жены, сеньор Бальбоа обращается за помощью в «Ателье иллюзий». Здесь нанятый актёр принимает на себя сложную роль «любимого внука». Но, как известно, правда не так проста, как кажется на первый взгляд. Создать правдоподобную ложь — задача непростая.

События спектакля развиваются неожиданным образом, и сценарий меняется в момент. Эта трогательная история напомнит зрителям о том, как тонка грань между правдой и ложью, и как малые хитрости могут привести к большому счастью.

Не пропустите возможность погрузиться в этот удивительный спектакль, который завораживает с первой минуты и оставляет после себя долгий послевкусие. Ожидайте неожиданных поворотов и глубоких эмоций!

Режиссер
Валерий Шейман
В ролях
Галина Петрова
Галина Петрова
Александр Мохов
Александр Мохов
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Мария Рассказова

29 января четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
25 февраля среда
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
17 марта вторник
19:05
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
28 апреля вторник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
3 августа понедельник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
8 октября четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
5 ноября четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
7 декабря понедельник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
В других городах
15 января четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 2000 ₽
9 февраля понедельник
18:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1800 ₽
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1800 ₽
11 февраля среда
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1800 ₽
12 марта четверг
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1800 ₽
18 апреля суббота
18:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1800 ₽
29 апреля среда
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 2000 ₽

