Спектакль Деревья умирают стоя

Комедийная драма «Деревья умирают стоя»

«Деревья умирают стоя» — комедийная драма о любви, мечтах и тайнах, которые порой обременяют наши души. Главный герой, сеньор Бальбоа, длительное время живет в ожидании встречи с любимым внуком. Однако его супругу ждет жестокое открытие: внук стал мошенником и проходимцем.

Чтобы избежать потрясения для жены, сеньор Бальбоа обращается за помощью в «Ателье иллюзий». Здесь нанятый актёр принимает на себя сложную роль «любимого внука». Но, как известно, правда не так проста, как кажется на первый взгляд. Создать правдоподобную ложь — задача непростая.

События спектакля развиваются неожиданным образом, и сценарий меняется в момент. Эта трогательная история напомнит зрителям о том, как тонка грань между правдой и ложью, и как малые хитрости могут привести к большому счастью.

Не пропустите возможность погрузиться в этот удивительный спектакль, который завораживает с первой минуты и оставляет после себя долгий послевкусие. Ожидайте неожиданных поворотов и глубоких эмоций!