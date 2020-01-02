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Ромео и Джульетта
Билеты от 800₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

12+
Режиссер Михаил Лавровский
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

 Возобновленная версия знаменитой постановки советского балетмейстера Леонида Лавровского, впервые представленной в Кировском театре Ленинграда в 1940 году.

История постановки и уникальность хореографии

Леонид Лавровский, создавая свою версию балета, частично изменил первоначальную партитуру Прокофьева, что позволило ему создать яркий и эмоциональный хореографический ряд. Эта версия балета удостоилась Сталинской премии и вошла в репертуар Большого театра СССР с декабря 1946 года. В 1948 году она произвела настоящий фурор на лондонских гастролях. В своей работе Лавровский опирался на идею противопоставления мира Средневековья миру Возрождения, а также на столкновение двух систем мышления, культуры и миропонимания, что определило композицию спектакля.

Современная редакция и возвращение к классике

Театр балета классической хореографии вновь обращается к этому шедевру, возвращая балет Прокофьева-Лавровского современной аудитории. В новой редакции Михаила Лавровского зрителей ожидают бессмертный сюжет Шекспира, гениальная музыка Прокофьева, высококлассное исполнение и драматическое мастерство артистов, а также красочные костюмы и декорации.

Творческая команда

Либретто: Сергей Прокофьев, Сергей Радлов, Адриан Пиотровский (по пьесе Уильяма Шекспира)
Музыка: Сергей Прокофьев
Постановка: Леонид Лавровский
Редакция: Михаил Лавровский

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽
2 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽

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