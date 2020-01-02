Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Возобновленная версия знаменитой постановки советского балетмейстера Леонида Лавровского, впервые представленной в Кировском театре Ленинграда в 1940 году.

История постановки и уникальность хореографии

Леонид Лавровский, создавая свою версию балета, частично изменил первоначальную партитуру Прокофьева, что позволило ему создать яркий и эмоциональный хореографический ряд. Эта версия балета удостоилась Сталинской премии и вошла в репертуар Большого театра СССР с декабря 1946 года. В 1948 году она произвела настоящий фурор на лондонских гастролях. В своей работе Лавровский опирался на идею противопоставления мира Средневековья миру Возрождения, а также на столкновение двух систем мышления, культуры и миропонимания, что определило композицию спектакля.

Современная редакция и возвращение к классике

Театр балета классической хореографии вновь обращается к этому шедевру, возвращая балет Прокофьева-Лавровского современной аудитории. В новой редакции Михаила Лавровского зрителей ожидают бессмертный сюжет Шекспира, гениальная музыка Прокофьева, высококлассное исполнение и драматическое мастерство артистов, а также красочные костюмы и декорации.

Творческая команда

Либретто: Сергей Прокофьев, Сергей Радлов, Адриан Пиотровский (по пьесе Уильяма Шекспира)

Музыка: Сергей Прокофьев

Постановка: Леонид Лавровский

Редакция: Михаил Лавровский